朱軒洋爆舊情復燃吳卓源 「小三扶正」驚傳半同居

吳卓源(左圖)和朱軒洋因合拍「搜查瑠公圳」假戲真愛。（圖／伯樂影業提供）

吳卓源與朱軒洋因合作電影生情，2024年在公園約會遭拍，當時朱軒洋有女友，吳卓源深陷小三風波形象大傷。根據「鏡週刊」報導，朱軒洋已搬離先前與前女友同居的生活圈，現居台北市內湖區一帶，與吳卓源的活動範圍相近；而吳卓源也被指選擇在同區域內更換住所，現居於一處外觀較為老舊的華廈，兩人被爆舊情復燃。

「鏡週刊」4月19日下午直擊吳卓源外出時全身包得相當嚴實，步行前往附近店家短暫停留後，隨即快步返回住處附近的同一棟華廈。過程中她數度提高警覺，進入住處前亦不時左右張望，並回頭確認周遭狀況後才自行開門進入，舉止較以往更為謹慎。

朱軒洋在未與吳卓源同行的時間，多以獨居生活為主。4月上旬某日下午，他曾以休閒居家打扮外出，前往住處附近自助洗衣店處理衣物，期間手持書本等待，之後再度返家活動，生活步調相對規律，也顯示其對當地環境已相當熟悉。

兩人當初因合作電影「搜查瑠公圳」而傳出互動升溫，戲中分別飾演警員與記者，多場對手戲引發關注。雖然雙方當時皆以專業態度完成拍攝，未對外回應相關傳聞，但隨著後續互動再度被媒體捕捉，2人關係也持續成為外界討論焦點。

根據報導，他倆的友人認為，在感情風波後，朱軒洋與前女友Cindy的關係決裂到幾乎已經沒有回頭路，對朱軒洋而言，吳卓源反而成為了他的依賴，加上雙方都為這段感情付出極大代價，甚至影響到工作，還有與貼身工作人員的關係，事後更各自換了新的經紀公司，因此對彼此的感情反而更堅定。