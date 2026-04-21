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觀影說劇／邱澤、柯佳嬿三度攜手「洞穴」意外住進凶宅

記者陳穎╱綜合報導
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邱澤(右)暌違11年攜手柯佳嬿合作新片「洞穴」。(圖／華納兄弟提供)
邱澤(右)暌違11年攜手柯佳嬿合作新片「洞穴」。(圖／華納兄弟提供)

台灣藝人邱澤柯佳嬿相隔11年再度合體，於電影「洞穴」中升級為夫妻，片中邱澤為妻小賺錢買房，未料買到凶宅，柯佳嬿詮釋育有5歲女兒的母親，夫妻倆試圖用愛守護將崩壞的家庭。

邱澤與柯佳嬿過去曾於電視劇「小資女孩向前衝」、「必娶女人」合作，此次第三度改在大銀幕再聚，從過往觀眾熟悉的「螢幕情侶」升級為夫妻關係。邱澤在片中繼電影「女孩」後再度挑戰父親角色，飾演一名為家庭努力打拚的丈夫與父親，卻因意外買下凶宅，逐步陷入接連怪事與心理崩潰的險境。

柯佳嬿則跳脫「想見你」形象，飾演育有五歲女兒的母親，她與邱澤在片中搬入凶宅後，面臨一連串詭異事件，角色在恐懼與情感拉扯中展開轉折。

與柯佳嬿相隔11年再度合作，邱澤一開始就相當期待，「第一次看到劇本時，還沒開拍就已經讓人進入情境」。柯佳嬿則表示，自己平時就喜歡風格特殊的作品，很開心接演「洞穴」，這次與邱澤扮夫妻，也讓她很期待。

「洞穴」由導演劉邦耀自編自導，導演前作短片「住戶公約第一條」曾入圍金鐘迷你劇集獎，小女主角白小櫻也憑該片獲得最佳潛力新人獎。劉邦耀表示，能順利開拍相當感謝團隊支持，希望作品能帶給觀眾不同於傳統恐怖片的心理驚悚體驗。

監製葉如芬則指出，這次作品雖以心理驚悚為主軸，但劇情細節仍將保留神祕感，「希望未來能在戲院讓觀眾真正感受到驚嚇與張力」。

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邱澤 柯佳嬿

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