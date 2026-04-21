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蔡岳勳87歲父爆家醜 傳與孫女爭4000萬遺產

記者趙大智／即時報導
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導演蔡揚名獲頒金馬終身成就獎。(記者李政龍／攝影)
導演蔡揚名獲頒金馬終身成就獎。(記者李政龍／攝影)

87歲資深導演蔡揚名2021年曾獲金馬獎終身成就獎，他與前妻育有2兒1女，大兒子蔡政良已逝，小兒子蔡岳勳為「痞子英雄」導演蔡岳勳，不料近日爆出家醜，蔡揚名與蔡政良生前外遇生女「棉棉」也因4000萬(台幣，下同，約127萬美元)遺產對簿公堂。對此蔡揚名回應本報：「什麼4000萬？中彩票嗎？他連400塊也沒有給我。」

據「壹蘋新聞網」報導，蔡政良生前與許女外遇生女，後來離婚卻未再辦結婚手續，一家3口住在蔡家永和起家厝，「棉棉」從小不但跟蔡岳勳與于小惠兒女玩在一塊，也曾另到蔡揚名位在民生社區的家探視。許女後與蔡政良分手，但在蔡政良過世時，蔡岳勳在告別式上跟「棉棉」說，哥哥有交代給一筆錢讓女兒出國念書，但之後卻無下文。

許女於是找律師幫忙，進而清查蔡政良財產，赫然發現他外下有4000多萬遺產，為了女兒便要求財產返還，一審勝訴，但蔡家人提出上訴，提供的單據甚至包括蔡揚名金馬獎領終身成就獎時穿的西裝，就是想減少返還金額。她切心訴諸媒體公開，表示沒有要貪，只是要一個公平。

蔡揚名對此回應：「怎麼會扯到我，太沒良心了。我跟前妻離婚後，2個兒子都歸她，尤其跟蔡政良10幾歲後幾乎沒有接觸，他不成器，思想又怪怪的，我從小就看他不起，岳勳比較正常，也比較有聯絡。」更否認曾上法庭爭產：「蔡政良沒賺過錢，不是精明的人，怎麼可能有4000萬啦，中彩票嗎？遺產？哪有那麼好！」

但蔡揚名對「棉棉」的確有印象，但也是很久以前跟蔡岳勳的兒女來家裡那麼一次，這麼久以來根本就完全沒有再接觸。至於永和起家厝，他跟律師討論過，原始產權就是他的，只是當年離婚時，雖不是他的錢，他仍選擇搬走，「律師說如果我追究產權一定贏，但我不要」。

蔡揚名幾年前曾帶一名女子「貢丸姐姐」參加「阿姑」周遊宴席，他說是結婚10多年的老婆，當時媒體追問知不知蔡岳勳離婚，他搖頭表示很少來往，也不知道細節：「我跟他們已經6年沒有聯絡，跟4個孫子也是。」過年沒有一塊過，也沒有收到孝親費，但說他很喜歡于小惠，她見面時仍喊他「爸爸」。

于小惠（左起）、蔡揚名、蔡岳勳、蔡政良曾連手打造戲劇「名揚四海」。(本報資料照片...
于小惠（左起）、蔡揚名、蔡岳勳、蔡政良曾連手打造戲劇「名揚四海」。(本報資料照片)

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