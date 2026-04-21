告五人美西開唱雨神同行 i-dle砍光北美10場巡演

告五人一路從美東唱進美西，造訪洛杉磯迪士尼樂園興奮不已。(圖／相信音樂提供)

台灣人氣樂團告五人帶著「Run, Run, Run!黑夜狂奔」巡演，一路從美東唱進美西，接連登上聖荷西 San Jose Civic與洛杉磯Saban Theatre開唱，成功解鎖「一周雙城、雙百年傳奇場館」的里程碑。

有趣的是，加州 向來以1年超過300天陽光聞名，卻難敵告五人的「雨團體質」。聖荷西原本4月整月未降雨，未料他們一抵達竟連下3天；轉戰洛杉磯迪士尼 樂園，又碰上突如其來的大雨，團員笑說：「乾脆去缺水的地方開唱幫忙好了。」巧妙呼應歌曲「你所到之處（就下雨）」。

告五人首次造訪加州迪士尼樂園，犬青原以為體力有限，沒想到一進園區童心瞬間被喚醒，甚至在見到經典人物「庫伊拉」時突潰堤落淚，讓團員雲安、哲謙當場傻眼。她事後笑說：「真的太感動了。」

演唱會上告五人即興走下台與歌迷近距離互動，一首「從未見過的海」掀起壯觀的波浪舞；點歌橋段，還有歌迷分享用「愛你我沒問題」求婚成功的甜蜜故事，現場充滿粉紅泡泡。

在唱到「披星戴月的想你」時，雲安感性表示：「唱到一半腦中突然像跑馬燈，從出道到現在的畫面湧現，不論是第一次站上小巨蛋，還是世運主場館，都感受到大家的支持與團隊努力，那一刻真覺得一切都值得。」此次巡演目前已橫跨24座城市、共34場演出。

此外，南韓人氣女團i-dle近日傳出巡演重大變動，原訂於2026年8月展開的北中美巡演「i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」確定全面取消，涵蓋加拿大與美國多座城市及墨西哥共計10場演出，消息一出引發全球粉絲譁然。

對此，所屬公司Cube娛樂證實，北美巡演取消。

外媒分析指出，近年大型演唱會盛行的「白金票價」機制，加上轉售市場黃牛票價格高漲，已明顯壓縮一般歌迷的購票能力，可能成為影響巡演規畫的重要外在因素之一。而這次演出北美票價最低200元起跳，也是影響票房的關鍵之一。

儘管粉絲罵聲不斷，北中美場次依舊無奈喊卡，i-dle其他海外行程則繼續，包括澳洲、新加坡、日本與香港等站均未受影響。此外，她們也確定將於7月30日至8月2日登上美國芝加哥Lollapalooza音樂節，在Grant Park與國際樂迷見面，持續拓展全球影響力。