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告五人一周解鎖美西雙城 犬青遊迪士尼樂園突痛哭 團員嚇傻

記者許晉榮／即時報導
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告五人與上千名歌迷一起完成感官盛宴。（圖／相信音樂提供）
告五人與上千名歌迷一起完成感官盛宴。（圖／相信音樂提供）

台灣人氣樂團「告五人」帶著「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」巡演，一路從美東唱進美西， 4月11日、15日接連登上聖荷西San Jose Civic與洛杉磯Saban Theatre開唱，成功解鎖「一周雙城、雙百年傳奇場館」的里程碑。

兩座建於1930年代的歷史建築，也為演出增添獨特的聲響魅力，聖荷西場地挑高結構帶來自然回音，洛杉磯場館則以裝飾藝術風格打造出溫潤復古的中頻音色，宛如黑膠唱片般細膩動人，也讓告五人與上千名歌迷陷入沉浸式音樂體驗。

告五人造訪洛杉磯、聖荷西百年傳奇殿堂獻唱。（圖／相信音樂提供）
告五人造訪洛杉磯、聖荷西百年傳奇殿堂獻唱。（圖／相信音樂提供）

有趣的是，加州向來以一年超過300天陽光聞名，卻難敵告五人的「雨團體質」。聖荷西原本整月未降雨，未料一抵達竟連下三天；轉戰洛杉磯走訪迪士尼樂園時，又碰上突如其來的大雨，團員笑說：「乾脆去缺水的地方開唱幫忙好了！」巧妙呼應歌曲「你所到之處（就下雨）」。

他們首次造訪加州迪士尼樂園，犬青原以為體力有限，沒想到一進園區童心瞬間被喚醒，甚至在見到角色「庫伊拉」時情緒潰堤落淚，讓團員雲安、哲謙當場傻眼。她事後笑說：「真的太感動了！」而經歷「雨神同行」後終迎來放晴，也成為此行最難忘的一幕。

告五人首度踏上加州迪士尼樂園。（圖／相信音樂提供）
告五人首度踏上加州迪士尼樂園。（圖／相信音樂提供）

三人還趁空前往洛杉磯傳奇錄音殿堂Village Studios朝聖，該地曾誕生無數音樂與影視經典，包括惠妮休斯頓（Whitney Houston）、女神卡卡（Lady Gaga）、泰勒絲（Taylor Swift）及酷玩樂團（Coldplay）等巨星作品。

演唱會上告五人即興走下台與歌迷近距離互動，一首「從未見過的海」掀起全場壯觀波浪舞；點歌橋段中，還有歌迷分享用「愛你我沒問題」求婚成功的甜蜜故事，整個現場充滿粉紅泡泡。

在唱到「披星戴月的想你」時，雲安感性表示：「唱到一半腦中突然像跑馬燈，從出道到現在的畫面一擁而上，不論是第一次站上小巨蛋，還是世運主場館，都感受到大家的支持與團隊的努力，那一刻真的覺得一切都值得。」

「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」巡演目前已橫跨24座城市、共34場近距離演出。最終站將於5月16日、17日回到台北Zepp New Taipei登場，為LIVE HOUSE TOUR畫下句點。

告五人飛到美國西岸聖荷西開唱。（圖／相信音樂提供）
告五人飛到美國西岸聖荷西開唱。（圖／相信音樂提供）

聖荷西 迪士尼 洛杉磯

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