新戲與樹對戲 梁朝偉走出舒適圈：侯孝賢改變我人生

梁朝偉(右)與柏林名導伊爾蒂蔻恩伊達一同出席活動。(圖／海鵬影業提供)

影帝梁朝偉 日前赴台宣傳新片「你是不會當樹嗎」，除了分享與柏林名導伊爾蒂蔻恩伊達(Ildikó Enyedi)的合作點滴，也坦言目前正經歷人生另一個階段，同時提到了侯孝賢 導演改變了他的一生。

片中梁朝偉飾演因疫情 被困在校園的神經學者，與一棵銀杏樹建立出穿越古今的連結，同時帶出人存在於地球上的價值與意涵。他坦言目前處於相對成熟的階段，更提起侯孝賢導演與「悲情城市」啟發了他的人生：「如果沒有當時的侯導找我演『悲情城市』，我也沒有往這個方向發展的想法。」

此次梁朝偉與伊爾蒂蔻恩伊達合作，兩個「I人」一起工作，當初業界盛傳第一次視訊會議，他們大聊彼此與樹溝通的經驗。梁朝偉澄清那並非事實，笑說兩人首次開會連故事本身或角色設定都沒有討論，反而是暢聊神經學家的觀點，其中一個理論讓他聯想到東方哲學中的「幻象」，也間接成為進入故事與角色的鑰匙。

梁朝偉2021年接下「尚氣與十環傳奇」的演出，成為人生重要突破，也被他形容為「跳出舒適圈」的起點。他透露，當時在如此大規模的劇組工作，每天需要和很多人互動，但在「工作狀態」中並不會不自在，反而工作之餘就很少與他人接觸，他靦腆笑說：「因為我真的不知道該說些什麼。」