瓊瑤女郎趙永馨曝當年整秦漢 要劉雪華「吃蒜拍吻戲」

趙永馨情緒上來，忍不住哽咽落淚。（記者王聰賢／攝影）

62歲瓊瑤 女郎趙永馨1987年在「庭院深深」扮傻女「翠珊」大受歡迎，她出席挖趣TV活動，看到30多年前劇集片段播出，一下子情緒上來，忍不住哽咽落淚，事後吐露：「就好像人瀕死前會看到很多片段，如同重回當時場景、見到一起演戲的人，真的體會到人生如夢。」

趙永馨一身白色衣裙仙氣飄飄，在舞台上還翠珊上身，降齡成5歲女孩講話。瓊瑤2024年辭世，享壽86歲，4月20日冥誕。趙永馨喊瓊瑤「乾媽」，對她印象是獨立又陽光，每當自己失戀，乾媽就會說：「沒關係，堅強一點，一定會有更好的。」坦言在瓊瑤走後「真的很想她」。

30年前的往事歷歷在目，跟瓊瑤、秦漢、劉雪華、林瑞陽的合作彷彿昨日，趙永馨愈講愈感傷，居然對著媒體們說：「下次還有機會再看到你們嗎？也許再下一個30、40年，不見得可以再看見各位了，所以我很珍惜。」

「幾度夕陽紅」中，劉雪華演趙永馨的媽媽，「煙雨濛濛」成了姊妹和情敵，之後的「啞妻」、「在水一方」也有合作，至今仍保持聯絡。劉雪華在片場是有名的愛捉弄人，趙永馨笑說：「其實我跟雪華都一起捉弄秦漢。」秦漢跟劉雪華戲中常親嘴，她就會準備蒜頭偷塞給劉雪華，秦漢一親下去就會大叫：「雪華妳吃什麼。」

趙永馨還爆料秦漢後車廂都會放球棒，拍「庭院深深」時，有很多粉絲來跟她、劉雪華要簽名，秦漢喝了點小酒，誤以為她們被騷擾，就拿出球棒喝斥：「什麼事！」被她形容是英雄主義。

在趙永馨心目中，秦漢個性很像小孩子，幾年前她接到導演劉若英邀約演出Netflix「忘了我記得」，其實就是衝著秦漢有演出，兩人在片場重逢，高興得抱著一起跳。

趙永馨(見圖)回憶過去和秦漢、劉雪華一起拍瓊瑤戲的往事。（記者王聰賢／攝影）