被爆與網紅羅念祕戀 曾敬驊：一般正常交友 大家都會約

丁寧(左起)、范少勳、曾敬驊、洪君昊出席「失樂園」記者會。（記者林士傑／攝影）

電影「失樂園」講述年幼時遭單親媽媽遺棄在育幼院的男孩蕭治和，在院內遭受霸凌卻求助無門的處境；而一樁殺狗疑案，則牽出另一間育幼院的故事。該片近日舉辦試映記者會，范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧與導演蔡銀娟一同出席。

范少勳與丁寧在片中飾演社工，面對幼童遭霸凌，即時伸出手救援，但仍要面對人性的最黑暗面。范少勳表示：「田調過程中發現心理諮商非常重要，面對情緒才能更健康，也更明白難過是正常的，抒發很重要，逃避不是方法。」丁寧則坦言：「原本以為當父母已經很辛苦，但深入了解社工的處境後才發現更不容易，要面對的事情太多，而那些孩子真的需要社工與社福團體去接住。」

曾敬驊在片中飾演淪入詐騙集團的角色，並與睦媄有一段萌芽戀情；戲外感情也傳出好消息，被爆祕戀網紅羅念。據悉兩人互動相當謹慎，平時多半分開行動，約會地點多選在男方住處，甚至還有友人同行掩護，行事作風十分低調。

對於被拍一事，曾敬驊笑說：「被拍到的友人還說：『我終究還是一個配角！』」他也表示，誰在生活中不想當主角？被問及友人是否成了「電燈泡」，他面帶笑容回應：「沒有啦，就是一般正常朋友，大家都會約。」

導演蔡銀娟過去以「火神的眼淚」喚起外界對消防員處境的關注，這次則聚焦育幼院霸凌議題，盼引發更多討論。片中童星洪君昊拍攝時僅小學五年級，卻需詮釋多場被霸凌戲碼，畫面令人不忍直視。他表示：「當時其實不太理解劇情，多虧表演老師引導。」導演也特別安排心理諮商，確保童星拍攝期間的身心狀況，並表示上映後仍會持續提供支持，確保孩子們的身心安全。

她表示：「很大的願望，是希望現實中育幼院的孩子在18歲離開後，能好好生活、養活自己，這對很多工作人員來說意義重大。」