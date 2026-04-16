「整形過後」投資1億回收2000萬 温昇豪：試錯過程

温昇豪(右)、林芯儀出席「客家時尚獎」活動。（記者林士傑／攝影）

温昇豪、林芯儀日前出席客家時尚獎起跑記者會，由於温昇豪媒體出身，也成立公司擔任製作人，近日AI趨勢以及TVBS裁員風暴，其實戲劇產業也遭到波及，坦言他和李進良合作的影集「整形過後」投資近1億元（台幣，下 同），虧損達7000多萬（約222萬美元），等於只回收2000多萬。

但温昇豪沒多抱怨，股東好友李進良雖沒有安慰他，但也沒說什麼，他認為這些都是「試錯過程」，不可能每個案子都賺錢 ，而在這過程中，「價值比價格重要」。他目前正籌拍電影，資金方面倒是完全沒有問題，而規格也在8000萬到1億左右。

温昇豪曾跟薛仕凌合作「茶金」，由於薛涉偽造高血壓閃兵，否認犯行遭起訴求刑2年半，温昇豪近期跟對方少聯絡，對新聞的確略知一二，是否震驚？他說：「不予置評，已進入司法程序了。」

而同屬高雄幫的吳慷仁 ，温昇豪今年照往例跟他、邵雨薇聚會。吳慷仁跟孫儷主演的「危險關係」話題不斷，温昇豪在短影音上有看到，讚美他「一如既往的很認真」。對於吳的選擇，直言「工作嘛，逐水草而居，不方便說什麼，每人有每人的立場」，也說「就業環境得更向上提昇，讓更多人有更多機會」。