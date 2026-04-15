許光漢、周子瑜被造謠戀情 粉絲：假得離譜 連同框都沒有

許光漢(見圖)、周子瑜戀情瘋傳，粉絲痛批不實造謠，多數的網友都認為這則爆料「假得離譜」。（本報資料照片）

近日微博 熱搜突然出現「曝許光漢 周子瑜戀情」，而這起源於有網友爆料，但是沒有給出任何實質性證據，因此網友都認為可信度很低，粉絲更痛批這是不實造謠。

據「噓！星聞」報導，爆料中給出了一張子瑜的媽媽與許光漢，還稱這是許光漢已見過女方父母，照片是4月初子瑜的媽媽在IG發文，感謝3月TWICE在台北大巨蛋連3天演出圓滿落幕，當時網友看到子瑜的媽媽與許光漢合照被放在第一張，還笑稱「許光漢的地位比女兒高」。

近日微博熱搜突然出現「曝許光漢、周子瑜(見圖)戀情」，大多數的網友都認為這則爆料「假得離譜」。（本報系資料照片）

不過如今這張照片確被拿來當作許光漢與周子瑜交往的證據，不少網友都直呼「連個同框照也沒有就談上了，現在造謠乾脆都不要成本了」、「別造謠好不好，我女累死累活巡演哪有時間談戀愛」。

還有網友整理出近半年多來，周子瑜、許光漢同處在一個國家的時間線，但其他網友則認為，兩人都是當紅明星，常在海外工作飛來飛去，這是很平常的事，周子渝粉絲也整理出這些時間線中，子瑜真實的行程表來打假。

大多數的網友都認為這則爆料「假得離譜」、「感覺兩個人不是一個世界，八竿子打不著」、「別造謠我女神」、「他們倆認識嗎？」、「這倆人都無妄之災哦，兢兢業業工作還要被造謠」。