梁朝偉赴台任金馬大師課講師 上千影人搶報名

梁朝偉近日赴台出席「金馬電影大師課」。(記者沈昱嘉／攝影)

金馬影帝梁朝偉 闊別3年再度赴台，近日現身金馬奇幻影展擔任大師課講師，老婆劉嘉玲愛相隨。他在大師課上與主持人劉冠廷對談，一開場就露出燦爛笑容說：「大家好，很久沒有赴台北，很開心有機會來這裡跟大家分享經驗，大家都是業內人士，挺有壓力的。」

梁朝偉降落機場時好心情藏不住，笑容始終掛在臉上，一旁劉嘉玲依舊是時尚女神，氣場全開、美出新高度，兩人十指緊扣，甜蜜互動羨煞眾人。梁朝偉這回化身講師，吸引上千影人搶報名，最終僅300人脫穎而出；當晚包括朱軒洋、劉敬、林奕嵐及張鈞甯等人都是座上賓。

梁朝偉去年曾赴台參加友人婚宴，這次除了應邀出席「金馬電影大師課」，與電影人分享他的表演功課與獨門心法，也將與匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達一同出席金馬奇幻影展「你是不會當樹嗎」的映後座談，和觀眾分享他首度參與歐洲電影拍攝的心得。電影「你是不會當樹嗎」將於本月17日在台上映。

梁朝偉過去曾以「重慶森林」、「無間道」、「色，戒」榮獲3座金馬獎最佳男主角，是金馬影帝紀錄保持人，他還拿下香港電影金像獎6座最佳男主角、2座最佳男配角的驚人成績。2023年更獲頒威尼斯影展 終身成就金獅獎，成為首位獲此殊榮的華人演員。

出道以來，梁朝偉被形容變色龍般的精湛演技，獲得包括侯孝賢 、李安、王家衛、杜琪峯、吳宇森及張藝謀等大師級導演邀約合作，李安更盛讚他是「所有導演的夢想」。

3年前，侯孝賢執導的「悲情城市」舉行33周年重映會，梁朝偉公開感念侯導改變他的一生，他回憶，當時拍攝地點距離遙遠，常需搭車往返，因此有許多時間在車上與侯導交流、討論演技觀點，更因為拍攝這部電影，讓他從此愛上閱讀。