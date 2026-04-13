跟著周杰倫MV環遊世界「鄉間的路」昆凌帥叔叔露面

周杰倫帶著大家來到墨爾本郊區。(圖／杰威爾音樂提供)

周杰倫 （周董）才讓粉絲一睹希臘美景，又推出「鄉間的路」MV，帶著大家來到墨爾本郊區，根本就像是免費環遊之旅，讓作詞人方文山都說：「這張專輯的合作，我彷彿也藉著杰倫音樂的流動，去了好多地方。」

方文山認為周杰倫的音樂有其特別之處，「他在聽覺上帶領著粉絲到處旅行，加上MV視覺的輔助，讓這種聽覺的旅行感更真實」。周董以溫暖的吉他聲線為基底創作「鄉間的路」，讓人彷彿置身於開闊草原，也是他近年慢生活的體悟，方文山則寫下了充滿畫面感的文字，表示：「這首歌的音樂性很強，畫面感很療癒，旋律會拉動文字的前進。」

周杰倫把自己喜歡的公路旅行作為MV主題，跟柯有倫、楊瑞代以及舞者阿德、罐頭，搭著復古老爺貨卡穿梭在廣闊的鄉間道路，其中司機是老婆昆凌的叔叔，身兼導演的周杰倫表示昆凌叔叔的外型很有味道，所以特別邀約參與MV。

推著「稻草捲」的周董身著皮革流蘇外套、牛仔帽與復古配件開工，眾人造型全為統一風格，從服裝到樂器選擇皆經過細緻的設計，周董說：「希望這首歌的誕生能與這些風景相呼應，讓旋律成為『可以被聽見的畫面』。」

昆凌的叔叔應邀參與MV。(圖／摘自YouTube)