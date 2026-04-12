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剛開完刀就直衝日本挺楊烈 她抱病現身一句話逼哭全場

記者許晉榮／即時報導
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詹雅雯（中）腰椎開刀2周，帶病體飛抵日本看演唱會。圖／印太戰略智庫提供
詹雅雯（中）腰椎開刀2周，帶病體飛抵日本看演唱會。圖／印太戰略智庫提供

楊烈的「自由之土」巡演12日來到日本千葉縣浦安市文化會館，現場星光熠熠，金曲歌后詹雅雯術後抱病現身力挺，以實際行動力挺彼此橫跨30年的深厚情誼。

詹雅雯兩周前才剛完成脊椎大手術，身體尚在恢復期，仍堅持飛往日本支持楊烈，她現身會場時氣色略顯虛弱，但精神堅定，談及這段友情感性說：「我認識烈哥30年了，他一直是非常有藝德、親和又謙卑的前輩，是我們後輩學習的榜樣。」

演出同時也是一場台日樂壇的重量級交會，日本國寶級歌手千昌夫特別擔任嘉賓，還以台語「多蝦」、中文「謝謝」向觀眾致意，更以幽默談吐炒熱氣氛。他事後在後台受訪時直誇楊烈歌聲動人：「烈桑的歌喉真的太棒了！」

楊烈也以渾厚嗓音征服全場，並與千昌夫帶來跨文化「美食組曲」，從「北國之春」到「燒肉粽」等歌曲巧妙串連台日味覺的記憶。

另外台日混血歌手一青窈與姊姊一青妙也現身觀眾席力挺好友，新生代歌手鍾綺則以亮眼表現登台合唱「思慕的人」，展現世代傳承的能量。接下來楊烈將回到台灣，並於5月10日前進台南文化中心、5月27日高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院。

楊烈（左）與日本國寶級歌手千昌夫合影。圖／印太戰略智庫提供
楊烈（左）與日本國寶級歌手千昌夫合影。圖／印太戰略智庫提供

日本歌手一青窈（左）和一青妙姐妹來觀賞。圖／印太戰略智庫提供
日本歌手一青窈（左）和一青妙姐妹來觀賞。圖／印太戰略智庫提供

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