蕭淑慎肝癌轉移再開刀 曾喊「死了算了」術後首曝光

蕭淑慎（左）割除肝腫瘤後首露面，梁軒安病榻前陪伴。圖／梁軒安提供

49歲蕭淑慎2020年罹患十二指腸基質瘤（惡性腫瘤），2年後癌細胞轉移至肝臟，她一度爆氣「死了算了」，最後才肯吃標靶藥，因腫瘤縮小到3公分，醫生決定動刀切除。結婚9年、小15歲尪梁軒安乖乖在醫院把屎把尿，也分享老婆術後首露面模樣，不忘曬恩愛：「她體諒我，要我回家睡。」

雖然照片有美肌，但看得出蕭淑慎消瘦且臉色蒼白，下巴都尖了。她6年前罹癌，吃了1年的標靶藥後，接著動了大手術將十二指腸、胰臟頭、膽和膽管拿掉，胃切掉三分之一，但之後後追蹤檢查時，發現癌細胞轉移到肝臟，又開始吃標靶藥。

而這也是蕭淑慎這次再度動手術的原因，過程3.5個小時。梁軒安說：「醫生判斷手術切除更放心，但仍要長期追蹤和控制，很感謝上帝，淑慎喔，除了罵我更有力氣，應該只想快點回家看她的12隻貓咪。」目前預計再住院1周左右。

梁軒安不久前才因性侵案遭士林地院判刑4年10個月，外界關心正宮蕭淑慎反應，她在術前陪老公出席扶輪社活動，依舊強調夫妻間依然存在信任，其他都交給律師處理。蕭淑慎先前接受本報專訪，透露住院動刀時，梁軒安親自照護不假他人之手，還每天含淚感謝護士，這次梁軒安說，老婆體諒他很忙，應酬到很晚，要他回家睡，後來請了看護。

由於白天是由蕭淑慎老爸換班照顧，問梁軒安有無因官司被岳父罵？他老神在在：「我跟岳父感情很好，他從沒問過這些問題，只會談論工作經驗和高爾夫。」看來蕭家父女同心，因為蕭淑慎一路以來，也總包容這個長不大的老公。

她認為「他犯的是天下男人都會犯的錯」，帶著令人稱奇的寬容：「他不成熟，總幹一些荒唐事，但人生嘛，誰沒幹過幾件奇怪的事？如果不是因為我是公眾人物，誰會在意？我也不要全盤否定他，每一次都會想，我在他這個年紀的時候在幹嘛？想想就會覺得他好多了。」

不過蕭淑慎仍有精明一面，婚前創造的上億身家，沒梁軒安的份。但梁軒安憑「蕭淑慎老公」這頭銜，依舊以「雄鷹集團」之名行走江湖，搞得自己很忙很忙。