我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

華人買2天健保 卻需多付四個月保費 為何？

蕭淑慎肝癌轉移再開刀 曾喊「死了算了」術後首曝光

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蕭淑慎（左）割除肝腫瘤後首露面，梁軒安病榻前陪伴。圖／梁軒安提供
蕭淑慎（左）割除肝腫瘤後首露面，梁軒安病榻前陪伴。圖／梁軒安提供

49歲蕭淑慎2020年罹患十二指腸基質瘤（惡性腫瘤），2年後癌細胞轉移至肝臟，她一度爆氣「死了算了」，最後才肯吃標靶藥，因腫瘤縮小到3公分，醫生決定動刀切除。結婚9年、小15歲尪梁軒安乖乖在醫院把屎把尿，也分享老婆術後首露面模樣，不忘曬恩愛：「她體諒我，要我回家睡。」

雖然照片有美肌，但看得出蕭淑慎消瘦且臉色蒼白，下巴都尖了。她6年前罹癌，吃了1年的標靶藥後，接著動了大手術將十二指腸、胰臟頭、膽和膽管拿掉，胃切掉三分之一，但之後後追蹤檢查時，發現癌細胞轉移到肝臟，又開始吃標靶藥。

而這也是蕭淑慎這次再度動手術的原因，過程3.5個小時。梁軒安說：「醫生判斷手術切除更放心，但仍要長期追蹤和控制，很感謝上帝，淑慎喔，除了罵我更有力氣，應該只想快點回家看她的12隻貓咪。」目前預計再住院1周左右。

梁軒安不久前才因性侵案遭士林地院判刑4年10個月，外界關心正宮蕭淑慎反應，她在術前陪老公出席扶輪社活動，依舊強調夫妻間依然存在信任，其他都交給律師處理。蕭淑慎先前接受本報專訪，透露住院動刀時，梁軒安親自照護不假他人之手，還每天含淚感謝護士，這次梁軒安說，老婆體諒他很忙，應酬到很晚，要他回家睡，後來請了看護。

由於白天是由蕭淑慎老爸換班照顧，問梁軒安有無因官司被岳父罵？他老神在在：「我跟岳父感情很好，他從沒問過這些問題，只會談論工作經驗和高爾夫。」看來蕭家父女同心，因為蕭淑慎一路以來，也總包容這個長不大的老公。

她認為「他犯的是天下男人都會犯的錯」，帶著令人稱奇的寬容：「他不成熟，總幹一些荒唐事，但人生嘛，誰沒幹過幾件奇怪的事？如果不是因為我是公眾人物，誰會在意？我也不要全盤否定他，每一次都會想，我在他這個年紀的時候在幹嘛？想想就會覺得他好多了。」

不過蕭淑慎仍有精明一面，婚前創造的上億身家，沒梁軒安的份。但梁軒安憑「蕭淑慎老公」這頭銜，依舊以「雄鷹集團」之名行走江湖，搞得自己很忙很忙。

梁軒安乖乖推病床。圖／讀者提供
梁軒安乖乖推病床。圖／讀者提供

上一則

曾助推「逐玉」張凌赫 這導演新作展開全台海選

下一則

嘻哈始祖驚傳癌逝 生前被控性侵13男童 到死醜聞陰影難散

延伸閱讀

蕭煌奇新婚生活曝光 甜喊每天睡前和老婆「做這件事」

蕭煌奇新婚生活曝光 甜喊每天睡前和老婆「做這件事」
李安1句「寧可做錯」吳慷仁轉念接「危險關係」變態醫

李安1句「寧可做錯」吳慷仁轉念接「危險關係」變態醫
「脂肪肝」找上門 黃秋生開始養生 自豪早睡贏蔡依林

「脂肪肝」找上門 黃秋生開始養生 自豪早睡贏蔡依林
清明時節菜花黃

清明時節菜花黃

熱門新聞

清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
徐冬冬有「第一美胸」封號。圖／摘自微博

「中國第一美胸」遭傳豪門婆媳不和 親揭家世差距

2026-04-05 11:36

超人氣

更多 >
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美
川普稱美開始清理荷莫茲海峽 Axios：幾艘美國軍艦通過

川普稱美開始清理荷莫茲海峽 Axios：幾艘美國軍艦通過