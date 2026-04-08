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白冰冰被列紀錄片海報「往生名單」痛批不被尊重 出品人曝道歉經過

記者廖福生／即時報導
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高流執行長丁度嵐坦言已致電白冰冰道歉。(高雄流行音樂中心提供)
高流執行長丁度嵐坦言已致電白冰冰道歉。(高雄流行音樂中心提供)

紀錄片「高雄有顆藍寶石」8日舉行台北首映會，近期該片因電影海報惹議，上頭除了集結多名已故藝人肖像，甚至在未知會白冰冰的情況下，就引用其名字於電影海報上，讓白冰冰非常不滿。出品方高雄流行音樂中心（高流）執行長丁度嵐今日親自出席，公開向冰冰姐致歉。

丁度嵐針對白冰冰因事前未被告知，痛批「不是疏忽，而是不尊重」一事，他坦言已致電白冰冰向對方致歉：「冰冰姐非常客氣，我們能明白她不舒服的感覺。」丁度嵐形容白冰冰整個人非常的客氣、非常的好，「有把她不舒服的地方跟我講，那我也有就整個的時序，有跟她做解釋，我們後面還聊得非常愉快」。

而他也解釋爭議事件的始末：「因該片拍攝時間很長，我們在整個宣傳的前導期，沒有做好所有的溝通工作，我覺得非常的抱歉。」同時，丁度嵐也對所有的工作人員及受訪人員致上謝意：「如果有任何招待不周或禮貌不周全的地方，高流這邊充分的抱歉，我們也會檢討。

最後，丁度嵐也表示，因爭議事件讓他學到教訓，在製作紀錄片上，除了要合法合規之外，所有參與紀錄片文史儲存的人，都必須顧及其感受。紀錄片「高雄有顆藍寶石」將於4月10日在台上映。

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