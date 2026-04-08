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費玉清封麥7年回歸低調生活 老友方芳嘆斷聯：我也很想他

娛樂新聞組╱綜合報導
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方芳(左)和費玉清(右)有著超過40年革命情感。（本報資料照片）
方芳(左)和費玉清(右)有著超過40年革命情感。（本報資料照片）

美聲天王費玉清（小哥）自2019年宣布封麥，隔年1月「完全退休」後生活極其低調。與他擁有超過40年革命情感的資深藝人方芳，近日在社群平台透露，兩人因通訊軟體轉換問題已完全失去聯繫，並揭開費玉清神祕的隱居心境，感嘆「我也很想他」。

據「噓！星聞」報導，「演藝圈長青樹」費玉清告別舞台後，正式回歸平凡生活。除了偶爾傳出他低調捐款千萬幫助流浪動物的善舉外，幾乎不再出現於螢光幕前，徹底實踐他「隱居」的承諾。然而，近期定居北京的資深藝人方芳，在小紅書回應粉絲提問時，意外揭露與這位摯友已處於失聯狀態，引發網友熱議。

方芳坦言，雖然兩人交情深厚，但聯繫方式的更迭成了斷聯的主因。她感慨地說：「以前我們都是用電話聯絡，後來改用微信後，原本的電話沒用了，他就在微信裡消失了。」面對粉絲的關切，方芳也忍不住嘆氣表示：「別說你想（他），我也想他啊。」

費玉清與方芳的情誼可追溯至早年的秀場時代，兩人的關係被外界形容為「超越性別的至交」。方芳曾回憶，兩人在宣傳期或登台演出時，交情好到能同睡一間房卻不傳緋聞，甚至會開玩笑問費玉清：「為什麼對我沒遐想？」而小哥則幽默回應：「咱倆感情比兄弟還親。」

這種昇華成親姊弟的互動，在演藝圈實屬罕見。費玉清過去也曾透露，方芳在自己家就像在自家一樣自在，甚至會隨意換衣服、穿他的汗衫。

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