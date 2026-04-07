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戲說從頭／羅子惟、蘇晏霈浪漫吻戲 竟然親歪了

記者陳慧貞／綜合報導
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蘇晏霈（前）、羅子惟在「豆腐媽媽」劇中譜姐弟戀。（圖／民視提供）
蘇晏霈（前）、羅子惟在「豆腐媽媽」劇中譜姐弟戀。（圖／民視提供）

蘇晏霈、羅子惟演出台劇「豆腐媽媽」，劇中組失婚女與富二代「勝玲CP」大受歡迎，日前兩人受邀登上人氣節目「娛樂超skr」，現場互動粉紅泡泡滿溢，不僅大玩默契考驗，蘇晏霈更爆料羅子惟在拍攝吻戲時因為太過緊張，竟然發生「親歪了」的尷尬趣事，引發全場大笑。

戲裡譜姐弟戀，但現實中，蘇晏霈僅大羅子惟不到一歲，雙方年齡相仿，男帥女美外型十分登對，訪談中，羅子惟表示，自己從「多情城市」到「黃金歲月」都曾與蘇晏霈有過對手戲，直到「豆腐媽媽」才有感情進展，他形容簡直是「追了蘇晏霈三生三世」如今才修成正果。蘇晏霈也稱讚這對「姐弟戀」組合很有新鮮感，更笑說羅子惟是她合作過「最鮮、最嫩」的對象。

提到劇中浪漫的吻戲，蘇晏霈毫不留情地開啟爆料模式。她透露羅子惟在拍攝鞦韆之吻時，因為太過緊張，第一時間竟然「親歪了」，還試圖趁導演沒發現時偷偷把嘴唇「挪回去」，沒想到這一切全被導演看在眼裡，直接在監控螢幕前大喊：「子惟你偷偷挪位子喔！」

在默契大考驗環節中，兩人分享戲外暖心舉動。羅子惟透露，因為導演現場修戲速度很快，蘇晏霈會幫他記台詞、順稿，甚至NG時給予安撫。蘇晏霈也大讚羅子惟是一步一腳印的認真藝人，私下會幫她提大包小包的拍戲用具，讓她感到很窩心。羅子惟則感性表示，蘇晏霈就像是他的「表演百科全書」，每當遇到疑難雜症，學姐總是毫無保留地教導他如何抓鏡頭、如何讓演技更立體。

當被問到對方最吸引自己的部位時，羅子惟細心觀察到蘇晏霈擁有天生的淺咖啡色瞳孔，鼻樑也非常高挺。他甚至語出驚人地說，接吻時因為兩人的鼻子都很挺，反而形成一種特殊的「卡榫感」，讓主持人小鹿、阿甘忍不住歪樓：「這是在錄戀愛實境秀嗎？」兩人散發的戀愛氛圍，讓網友也狂呼「在一起」。

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