文章隔17年復出開唱 「排練8小時」唱到沙啞

文章用心彩排，重視每一個細節。(圖／川合音樂提供)

文章近日在廣東珠海大劇院開演唱會，他日前從下午3時一路排練至晚間11時，長達近8小時高強度彩排，從樂隊編制、段落銜接到情緒鋪陳逐一細修，力求舞台每一刻都精準到位。

儘管長時間演唱讓聲音略顯沙啞，文章仍全程投入、反覆確認細節，展現對舞台一貫的高標準與執著。他坦言：「愈接近舞台，愈想把每一首歌唱到最好。」辛苦之餘，更多的是期待與興奮。

暌違17年再度站上舞台，文章嘴上總說「不緊張」，但身邊的人都知道，那份在意其實比誰都深。他希望把最好的一面呈現給觀眾，也分享這次演唱會的初衷：「沒有炫麗的燈光，也沒有過多的效果設計，比較像是一個老朋友，跟大家分享故事、唱歌給你聽。」他期待走進劇院的每一位觀眾，都能帶著滿滿的感動回家。

為了這次演出，文章更以高度自律準備。他隨身帶著厚厚歌詞本，不論在車上或任何空檔持續練習，每天都固定開嗓，反覆熟悉每一首歌的情緒與節奏，只為讓舞台呈現最真實、最純粹的狀態。他也笑說：「做音樂，其實應該是一件快樂的事情。」

此外，他也提前釋出本次演出驚喜亮點，透露會選唱「二姐」江蕙經典「酒後的心聲」，並以全新搖滾編曲重新詮釋，向經典致敬，也為整場演出注入不同層次的情感張力。