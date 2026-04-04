「壞人專業戶」高英軒又演反派 太大隻戲路受限？

高英軒認為，要打破成見來看世界。（記者王聰賢／攝影）

曾拿下北影最佳男配角獎的高英軒，在九把刀新作「功夫」中主演大反派，過去銀幕形象總是「壞人專業戶」的他笑說，相當滿意自己的角色。但他透露在奪獎後其實戲約相對不穩定，也因為太壯的體態讓他被認為戲路受限。

高英軒片中需要拔王淨的牙齒，讓他至今仍印象深刻：「我很擔心會不會傷到她的其他牙齒，第一顆牙拍了3小時，我一直想怎樣可以做到完美，因為我必須邊拔邊講大量台詞。」

除了王淨外，高英軒在「功夫」中與昔日學長戴立忍（大寶哥）合作，必須極致的折磨對方。他坦言戴立忍私底下很好笑，是個溫暖、輕鬆又好相處的人：「我當年大一就是演大寶哥寫的劇本，那時候自認演超爛，他還有回來看我們演。」

高英軒指出，戴立忍在片場完全感受不到疲憊感，「他可以一直維持輕鬆又有趣的狀態，擺出一些輕鬆、愉快的表情，然後在8成的鬆之餘又帶著2分的勁道」。

此次拍攝「功夫」是高英軒首次與九把刀合作，他形容九把刀腦筋動得很快，整個人眉飛色舞，聽著對方的敘述，不用看劇本就可以想像角色的節奏。他笑說，九把刀非常白爛，講話80%都在搞笑：「他整個人故事性十足、創造力又多，工作上又能完全信服他。」

不過，高英軒坦言，此次演出的反派角色，比較困難的是要設計「角色存在的張力」，他坦言在塑造角色時，一直在思考焦慮時該做些什麼，後來想起李國修老師會擦綠油精，「我就設計清醒舒壓簡單的動作，用手指輕輕的帶過嘴唇，我演出前還會聽情歌舒緩後再上陣」。

他坦言，在2022年以「咒」拿下台北電影獎男配角後，戲約並未太穩定，比較多是幫忙救火，「有一部分人覺得我太壯，戲路較受限。但我覺得在訓練朋友中我是相對瘦小的」。

高英軒認為，要打破成見來看世界：「各種不同的人都有在運動，我只是覺得看大家想法有沒有打開，能把我放在不同的位置」。他也透露今年的戲約比去年好多，去年工作不多相當辛苦，比較多時間花在訓練和運動上。