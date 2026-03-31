57歲蕭薔劈一字馬震撼全網 參戰「浪姐7」狀態太誇張 女神全面宣戰

蕭薔曬出超柔軟身段，最強一字馬。（取材自蕭薔微博）

大陸話題綜藝「乘風破浪的姐姐2026」（簡稱：浪姐7）釋出全新預告，再度掀起外界對參賽名單的高度關注。57歲台灣女星蕭薔確定加入戰局，消息曝光後迅速登上討論焦點，她也同步在微博曬出一張挑戰高難度「一字馬」的照片，凍齡外貌與超柔軟身段引發網友熱烈討論。

蕭薔以一身貼身深色運動裝亮相，造型俐落簡潔，線條畢現。她直接在鏡頭前完成標準劈腿動作，雙腿左右延展呈一直線，上半身前傾貼地，雙手向上合十延伸，整體動作自然流暢，展現出極佳的身體控制力與柔軟度。同時，她的勻稱比例與緊實曲線也相當吸睛，畫面兼具力與美。

除了動作吸睛，她也寫下「備妥，即行。從心所欲，乘風而行。」作為參戰宣言，展現滿滿自信與氣勢。貼文一出，大批網友留言驚呼「狀態太誇張」、「完全看不出年紀」、「女神回歸」、「期待舞台表現」，話題熱度持續延燒。

據了解，「浪姐7」預計於4月正式開播，本季節目將打破過往形式，改採全程直播進行，舞台演出不經修音與後製，考驗參賽者真實實力。在這樣的高標準環境下，蕭薔能否憑藉多年累積的舞台魅力與自我管理能力脫穎而出，備受關注。