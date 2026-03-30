暌違15年接演台片「漫長的告別」 王耀慶笑稱：我便宜好用

王耀慶多年未演出台灣影視作品。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣演員王耀慶2011年轉往中國大陸發展，已多年未在台灣推出影視作品。他出席新片「漫長的告別」宣傳活動，在片中詮釋照顧失智長者的中年世代。被問及接演原因，他幽默笑說：「我便宜又好用。」

該片由張書瑋執導，集結王耀慶、李康生、陳淑芳等人演出，描述失智家庭的困境，以及照顧者所面臨的沉重壓力。王耀慶去年在導演朱延平牽線下參加兩岸影展，因而認識張書瑋，才促成此次合作。他表示：「很久沒有在台灣拍戲，我和導演聊了很久，第一時間看到劇本與題材，立刻想到這正是我們當下面臨的問題與處境，所以很希望藉由這個機會，讓更多人看見這個故事。」

王耀慶狀態極佳，絲毫看不出已邁入50歲。他坦言：「我突然才意識到，我已經51歲、我爸74歲、奶奶97歲。因為他們狀態一直很好、也很忙碌，我花了很長一段時間，才慢慢理解家人也在變老。」他也提到，父親近年將時間投入照顧奶奶，讓他更有感觸，「這些都是我們終將面對的問題，未來甚至可能是老人照顧老人，這也是我未來需要面對的課題」。

長年在大陸生活的他，被問到是否常與父親聯繫，他笑說：「通常打電話都是有大事。」他解釋，現在交通便利，加上父親也不習慣天天見面，「反而會覺得沒事情做。」他感嘆：「一直以來我都在想，亞洲文化裡，家中的男性要賺錢養家，同時又要陪伴家人，要衝事業又要顧家庭，其實非常兩難。」

李康生在片中則飾演家暴男子，對外籍配偶動手動腳。他表示：「我覺得冷暴力更讓人難受，就是把對方當空氣。」他也希望透過該片，讓更多人關注新住民的生存困境與相關社會議題。