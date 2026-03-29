林依晨演三角狂野滿場飛 「潑辣春花偷人」全場笑到翻

「暗戀桃花源」中，林依晨(左)飾演的潑辣春花，與「老陶」陳漢典對戲笑料百出。（表演工作坊提供）

1986年3月3日舞台劇「暗戀桃花源」於台北市南海路藝術館驚艷問世，被譽為「華語劇場最奇異的花」。40年來，導演賴聲川執導18個版本更迭、正式演出逾數千場，今年表演工作坊推出的「40周年演出季」，近日於台北表演藝術中心揭開序幕，由林依晨 、隋棠、吳中天、陳漢典、梁正群等主演的「傳承版」率先登場，黃金陣容演出，全場座無虛席、場場爆滿。

以兩劇團爭搶排練場為故事背景，「暗戀桃花源」一邊是時裝悲劇、一邊是古裝喜劇，雙方人馬在相互混亂中，完成了一場笑中帶淚，淚中帶笑的演出。在「暗戀」片段中，吳中天飾演的江濱柳將壓抑數十年的思念詮釋得入木三分；隋棠飾演的雲之凡則如同一朵永恆的白色山茶花，在歲月灰燼中依然清麗動人。

另一端荒謬混亂的「桃花源」中，三人組的互動展現出鮮明的戲劇爆發力。林依晨一人分飾三角：春花嫵媚潑辣、白衣女子天真爛漫，與沉迷3C的小演員形成有趣反差。陳漢典飾演的老陶，以精準的節奏遊走於窩囊與荒謬之間，將被戴綠帽的無奈轉化為層層堆疊的笑點；梁正群則化身風度翩翩卻略帶油條氣息的袁老闆，與老陶一搭一唱，在武陵的荒誕日常中交織出流暢而富節奏感的喜劇火花。三人激盪出強烈張力，使這段啼笑皆非的三角關係更加鮮活立體。

此次傳承版的一大亮點，在於劇中「年輕導演」角色與現實的巧妙連結。由古辛飾演的年輕導演，以瘋狂且執著的活力來導戲的荒謬感，最令全場老觀眾驚喜的「神來之筆」，莫過於編導賴聲川的孫女賴曼玄親自參演導演助理一職。劇中一幕，導演對著助理大聲質問：「你外公是誰？我有請他當我這齣戲的戲劇顧問嗎？」現實中，其外公正是該劇靈魂人物賴聲川。這段跨越祖孫三代、虛實相映的對話，完美體現了劇作40年來生生不息的「傳承」核心。

經典舞台劇「暗戀桃花源」中，林依晨(右起)飾演的春花出軌梁正群，令被戴綠帽的「老公」陳漢典無可奈何。（表演工作坊提供）

隋棠(右)、吳中天在「暗戀」片段中詮釋跨越數十年後的重逢，令人動容。（表演工作坊提供）