被柯震東打歪鼻 郭子乾笑稱要跟柯父討醫藥費

陳以文(左起)、王柏傑、柯震東、陳妍霏、郭子乾，為「乩身」上線宣傳。（記者林士傑／攝影）

奇幻民俗動作影集「乩身」日前舉辦上線記者會，主演柯震東、王柏傑、陳姸霏、陳以文、郭子乾於萬華新富町文化市場一同出席，郭子乾在劇中飾演反派「神龍太子」，和柯震東有精采打戲，他透露當時還因拍攝鼻子被打到歪掉鮮血直流。

郭子乾透露，當時和柯震東排戲時，一個節奏沒對好被擊中鼻子，當場血流如注，讓柯震東當場嚇壞。而郭子乾也立刻被送往三軍總醫院救治，他為了讓柯震東放心，還開玩笑直說：「我認識你爸，我找你爸要（醫藥費）。」

柯震東憶起事發當下直說：「我的臉比郭哥還白。」但他也時時刻刻都關心郭子乾狀況，還送蛋糕、飲料到醫院，甚至親手寫卡片給郭子乾致歉「我真的不是故意的」。柯震東直呼這次經驗後對每場打戲都謹慎，但也開玩笑表示：「但也謝謝郭哥，本來一周練5天，但郭哥休息，我就可以少練。」

王柏傑此次飾演三太子，在片中與柯震東是相愛相殺的師徒關係，讓他笑說：「我每天對柯震東予取予求，在片場他應該最討厭我。」對此柯震東直呼：「很好啊！對我指指點點還巴我頭！」

陳妍霏劇中挑戰抗癌角色，並以光頭造型亮相，她透露自己是全劇組第一個到的人，由於原本髮量相當多，特殊化妝團隊一開始也沒預料到難度，邊綁辮子邊想像自己的頭會變得跟水母一樣大，最後從早上4點多弄到快中午才完成光頭造型。

影集中柯震東飾演的是三太子乩身「韓杰」，不只與郭子乾有動作戲，更與飾演邪派教主陳七殺的陳以文有大量打鬥畫面。，談及角色韓杰，柯震東坦言過往比較少拍攝搭全綠幕的作品，很多演出要靠想像，雖然很挑戰但也很有趣。

他分享：「韓杰是當了很久的乩身，我覺得韓杰他在影集的初期對這世界沒有依戀和熱情，但當影集裡面很多角色加入他生活，太子爺給的任務越來越有趣，後面從習慣變接納，之後更為了世界主持正義。」

陳以文在影集中飾演反派教主陳七殺，他也分享：「有場決鬥戲拍了4、5天，「體力上還好，因為拍戲是以分鏡在拍，前期訓練比較辛苦，拍攝時最大的挑戰反而是天氣，因為現場拍攝的狀態很冷。」

不過也因為這次「乩身」的合作，陳以文和柯震東成為「忘年之交」。他說「我跟凱凱開拍前不認識，只看過他作品而已，我們拍攝一直練動作，過程中變得滿熟悉，我們很怕漏了一個動作就會打到對方，之後我們在別的場合就很熟悉了，像朋友一樣很多話可聊。」

柯震東也笑兩人常常不期而遇，就會一起喝「一些飲料」暢聊影視產業的話題，陳以文更分享有次看電影遇到柯震東父母，「聊了整整一小時電影」。柯震東則形容私下的陳以文「眼神銳利，充滿知識水平，但講話一樣慢」。

陳妍霏臉頰愛心十分可愛。（記者林士傑／攝影）

王柏傑帥氣登場。（記者林士傑／攝影）

陳以文在影集中飾演反派教主陳七殺。（記者林士傑／攝影）