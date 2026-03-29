紐約電視獎 台劇「星空下的黑潮島嶼」入圍11項大贏家

「星空下的黑潮島嶼」描述1950年代綠島新生訓導處的故事。（圖／客家電視提供）

美國紐約電視獎（New York Festivals - TV & Film Awards）日前發布入圍名單，公廣集團共入圍22項，其中客家電視「星空下的黑潮島嶼」入圍戲劇類獎等11項大獎居所有入圍者之冠，去年獲得燈光設計金獎的「吉日良辰客家封」也再度入圍，有望蟬聯。

「星空下的黑潮島嶼」製作人之一的客家電視節目部經理羅亦娌表示，能在紐約電視節入圍是一份很珍貴的肯定，「這個故事來自土地與歷史，也來自每一位創作夥伴的投入與堅持。很感謝有機會被世界看見，也期待這樣的故事能繼續被傳遞。」

本身也入圍導演獎的王傳宗則對這麼一個臺灣的故事能獲得國外評審的青睞，很驚喜也很訝異，「影像真的能穿越文化的隔閡，讓不同背景的觀眾一同感受這段不為人知的歷史與故事。」他感謝客家電視對「星空下的黑潮島嶼」的支持，讓團隊有機會以近乎好萊塢規格的技術，去講述屬於我們自己的故事。

入圍男演員獎的黃河則表示，以「星空下的黑潮島嶼」劇中「羅有德」一角入圍，是一份很大的榮幸，也是一份很深的鼓勵。他感謝劇組每一位夥伴，「作為演員從來都不是一個人完成的事，一個角色能夠成立，背後一定有很多人的信任、支持和成全。能和這麼優秀的團隊一起走這段路，是很幸運的事。」他也謝謝所有看見這部作品、喜歡這部作品的人，表示將會帶著這份感謝繼續走下去。

去年底拿下亞洲電視獎ATA及亞洲影藝創意大獎AACA最佳電視電影的「阿婆非死不可」，這次也入圍紐約電視獎劇情長片獎，女主角楊麗音則入圍女演員表演獎。楊麗音特別謝謝客家電視與導演陳怡蓉讓他體驗了「阿婆的神奇之旅」，「想到那段時間日日夜夜的浸在客家話和阿婆的狀態，現在似乎是延長賽又加開了班車，真的太有意思了！」

另外新銳導演唯然（曾靖婷）以口吃小女孩的自我成長出發，創作公視學生劇展短片「彈珠汽水女孩」則入圍學生影片獎。

在非戲劇節目方面，去年獲得燈光設計金獎的客家電視「吉日良辰客家封」再度入圍同一獎項，有望蟬聯，另外也入圍剪輯獎，製作團隊相當開心，也期待目前播出的新一季內容能同樣獲得好評。

由郭延恭、郭樂興執導，紀錄三位精神患者的職場求生術，倡導工作平權的公視「極樂世界3-好好工作．工作好好」入圍社會正義節目獎，製作人陳傳惠表示：「這次入圍，不只是對節目的肯定，也讓精神障礙者的工作權被更多人看見。

我們看見改變正在發生，但仍有許多門檻尚未被打開。我們相信，工作不只是生存的方式，更關乎一個人如何被理解與接納。期待有一天，『好好工作』能成為每個人理所當然的日常。」

而入圍人文關懷類紀錄片的客家電視「活力新故鄉-玻璃娃娃勇闖臺灣 找到愛與自由」也有類似的感想：「誠心感謝一切所有，欣喜之餘，我們也感嘆在這紛擾的世界裡，仍有著很多需要被看見、被關注的議題，卻被麻木、冷眼的置放在無助的角落。因此團隊會持續投入我們的所長，為這個硝煙四起的世界增加一點小小的光亮與溫暖。」

TaiwanPlus共入圍三項，包含「Decoding Eastern Science: Acupuncture in Motion(中醫好科學)」入圍健康醫療資訊類紀錄片、「Deep Current(黑潮-流變中的台灣建築)」入圍歷史社會類紀錄片、「That's So Asian(開箱亞洲)」入圍教育性節目獎。公視台語台「趖來趖去3隻蟲-臭芳臭芳ê屎金龜」則入圍兒少節目獎。

美國紐約電視獎（New York Festivals - TV & Film Awards）創立於1957年，是全球歷史悠久的國際影視競賽之一，以電視節目及電視行銷為主，參賽作品涵蓋紀錄片、娛樂節目、新聞、兒少節目、企業與數位內容等多元類型，以其國際化與專業評選機制聞名，是影視內容在國際市場的重要指標與曝光平台；本影展將於美東時間5月21日頒獎典禮上揭曉最終獲獎名單。