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張孝全曝7歲兒超自制 糖果1天吃5顆說到做到

記者廖福生╱綜合報導
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張孝全靠電影「深度安靜」入圍去年金馬影帝。（記者林士傑／攝影）
張孝全靠電影「深度安靜」入圍去年金馬影帝。（記者林士傑／攝影）

張孝全演出電影「深度安靜」與林依晨有精采對手戲，片中他飾演完美丈夫，將所有家中雜事和情緒一手包辦，但他坦言現實生活中較為隨性，不太安排行程，也不會過於干涉兒子發展，反而7歲兒自制力極高，就連吃甜食都是說到做到，絕不討價還價。

電影中的角色總是將事情規畫好，現實生活中的張孝全坦言並不是這樣的個性：「如果講到我自己的個性，我其實不是那種會把一切規畫好的人，我也做不到。我比較不會安排事情，反而比較喜歡別人安排好，然後我跟著走。」

張孝全透露，通常旅遊也不太會安排行程，如果是自己出國，會選一個喜歡的地區、喜歡的飯店，基本上就在附近活動，除非某一天突然很想去某個地方，才會特地移動。但他補充：「當然如果跟一群朋友出去，他們規畫好行程我也不排斥，但不一定每個都會參加。比如大家晚上玩得很晚，有些人隔天一定要早起去某個景點，那我可能就會晚一點再去跟他們會合。」

至於兒子，張孝全坦言他不太會幫小孩做太多規畫，「我覺得還是要看孩子的個性，很多時候我們以為適合他的，未必真的適合」。就連學業部分也都是兒子「開心就好」，不過他透露，兒子是會主動想學習的人：「例如曾經想學街舞，學了一段時間不喜歡就停了。後來讓他接觸樂器，他選了打鼓，也持續在學。」

張孝全透露，兒子自制力非常好，連吃糖果都會自己控制數量：「假如講好一天吃5顆糖，他吃完會說：『夠了！今天吃5顆就好!』另外，兒子近期因為3C使用過量，視力出現一些變化，讓張孝全開始限制使用量，「一開始他當然反彈很大，過一段時間他也能理解，會開始自主性的不要用，他算是很早熟的小孩」。

張孝全在片中的角色視角承載了全片情緒走向，同時揭開不為人知的家庭陰影。他坦言，在準備角色時，通常不會拿生活經歷對照，更不會將生活情感帶入。但他指出任何角色都是自己某部分的人格百分比：「我會挖掘這個部分然後加上想像，而且通常故事本身就有世界觀，那會讓這一切變得更真實。」

片中張孝全的對手林依晨經歷了難以傾訴的混亂與痛楚，他坦言過去並不是容易掉淚的人，但隨著年紀增長，也開始出現變化：「我以前感性被理性壓在很裡面，我覺得不是壞事，過去看電影會感覺到很難過但不會哭，我的理智不會讓難過爬滿全身，但現在我看『腦筋急轉彎』都會哭。」

談起電影「深度安靜」，張孝全認為，那是每個人都擁有的空間：「就像一個安靜的房間，可能是不能被觸碰和看見的東西，也可能是一段話、一段關係，無論在家庭或是關係，人的本身都會有這樣的一部分。」他笑說自己很習慣獨處，也能獨自完成很多事情，「我其實滿常放空的，所以我會希望比較多的時候是跟人相處」。

張孝全出道至今一直都沒有官方社群帳號，他自認這樣的狀況沒有什麼不好，不過也坦言沒有社群平台在工作上確實有點不方便。張孝全笑說自己IG的放大鏡推薦都是車子、時事，不太會看到自己出席活動或是工作相關的東西。

林依晨

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