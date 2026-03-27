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周董「太陽之子」熱銷再封神 「淘金小鎮」MV趁勢推出

記者梅衍儂╱綜合報導
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周杰倫新專輯數位銷量賣超過218萬張。（圖／杰威爾音樂提供）
周杰倫新專輯數位銷量賣超過218萬張。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫不愧是天王，相隔4年發片依舊叫好叫座，新專輯「太陽之子」才發2天，數位專輯銷量已突破218萬張。

新歌「淘金小鎮」MV趁勢登場，這首嘻哈融合鄉村曲風的「淘金小鎮」，以遙遠的口哨聲開場，讓大家瞬間穿梭到19世紀的淘金小鎮「疏芬山」（Sovereign Hill），感受當年的淘金狂熱，方文山以宛如電影腳本的歌詞，搭配周杰倫的曲，譜寫出一部關於淘金小鎮的故事。

而「淘金小鎮」特別的是先有MV再寫歌，周杰倫2023年拍攝外景節目「周遊記」時到了墨爾本「疏芬山」，當時他覺得場地、畫面難得，直呼「只拍節目太浪費了」，於是要身邊的節目搭檔阿Ken、杜哥、Darren邱凱偉、柯有倫、陳冠霖、阿德穿上當地淘金時代的服裝準備拍MV，大家一頭霧水，問周杰倫：「請問現在是要拍哪一首歌的MV？」周董說：「沒有歌！先拍了再寫。」

他更趁著大家用餐休息的空檔，在腦海中構思出一個「密室偷黃金」的懸疑劇本，並在現場依照每個人的長相分配角色，要大家上演一齣互相猜忌、尋找嫌疑犯的戲碼。MV由周杰倫自己執導，他飾演一名19世紀在淘金小鎮的探長，追查一件金條失蹤案，劇情埋伏各種線索，過程有趣又刺激。

周杰倫

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