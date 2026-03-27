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相交40年… 張秀卿笑嘆和羅時豐有「夫妻臉」 可惜沒緣分

記者林士傑╱綜合報導
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張秀卿全心籌備7月的演唱會。（圖／豪記唱片提供）
張秀卿全心籌備7月的演唱會。（圖／豪記唱片提供）

張秀卿與羅時豐親如家人，擁有40年的革命情感，驚喜宣布將在「辣妹駕到2演唱會」合體，不只粉絲期待，張秀卿也很興奮：「大家知道大牛哥愛開玩笑，我也不是好惹的，到時候不僅要拚歌藝，可能還要來場『脫口秀』大戰。」

羅時豐大讚張秀卿擁有無比的韌性。（圖／大牛比較攬提供）
羅時豐大讚張秀卿擁有無比的韌性。（圖／大牛比較攬提供）

她去年上羅時豐YT頻道宣傳演唱會，如今推出新專輯「歌壇」，並打造升級的「辣妹駕到2演唱會」，當她提出嘉賓邀約，羅時豐一口應允，且承諾無酬力挺，也讓她想起過往點滴。她說讀高中期間就已出道，羅時豐不僅義不容辭到她的學校義唱，也知道她作為新人沒什麼酬勞，不時掏錢包紅包給她，她感動說：「當我有心事都會跟他訴說，我們之間不需多言語就能了解彼此。」

幽默的她還爆料粉絲常說兩人有夫妻臉，可惜沒有緣分，羅時豐大讚張秀卿擁有無比的韌性，在舞台上盡力地展現自己，「只要有機會表演，她就絕不畏縮，也相當大度的讓別人開玩笑，對於她的堅強與歌唱的熱愛，我相當佩服」。

而兩人曾同時待在2家不同的唱片公司，張秀卿直呼感覺像是命中注定要當一輩子的兄妹，重要時刻不能少了羅時豐。

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