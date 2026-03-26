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黃國倫夫妻愛投資 海內外擁10房地產估值破千萬美元

記者林怡秀／綜合報導
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寇乃馨（左）和黃國倫到馬六甲置產。（圖／寇乃馨提供）
寇乃馨（左）和黃國倫到馬六甲置產。（圖／寇乃馨提供）

黃國倫和寇乃馨夫婦受邀擔任「夢想馬六甲形象大使」，黃國倫表示，夫妻兩人是近3年來，多次前往馬來西亞巡迴福音布道時，看到馬六甲正成為馬來西亞官方的重點開發地，世界各國的投資湧入、於是夫妻倆決定把握商機，在馬六甲買房買土地，他透露海內外房地產總共近10筆，推估總值未來可望達到5億（新台幣，下同，約1564萬美元）。

夫妻先前在台北南港置產，如今房價已漲到破2億，寇乃馨透露，原本她和黃國倫預計4月1日要啟程赴杜拜和歐洲長達一個月的10多場巡迴福音音樂會，不料中東戰火波及，因戰爭去不了杜拜，除了很失望，本來打算去杜拜看看房市的計畫也只能跟著急轉彎。

3月中寇乃馨和黃國倫飛往馬六甲看地看房，認為當地很有發展潛力，寇乃馨說：「其實我們2012年就在吉隆坡買雙塔建案，「當年買2000萬左右，現在吉隆坡太貴了，所以馬六甲才會漲，這些年14年來房租也賺得不少。」夫妻倆考慮賣掉吉隆坡的房子轉投馬六甲，至於目前手上有多少房產？黃國倫透露房產加上土地，總共近10筆，「跟小哥費玉清比起來，還是小巫見大巫啦」，寇乃馨表示，夫妻倆不懂股票，所以理財以房地產為主，被問到海內外資產總值已高達5億？黃國倫則態度保守：「希望未來可以達到這個數字。」

這回黃國倫與寇乃馨看準好時機入手，買房、買地還受封「夢想馬六甲推廣大使」、黃國倫更將自己的北京鳥巢演唱會的開幕曲「夢想的力量」，貢獻作為「夢想馬六甲」主題歌；並且在授證儀式記者會上，現場高歌「夢想的力量」，以音樂傳遞跨越國界的情感與追夢的信心，身為形象大使的兩人正式成為推廣馬六甲文化與旅遊的重要代表，黃國倫也宣布，已緊鑼密鼓地籌畫即將在馬六甲舉行大型個人演唱會，敬請期待。

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