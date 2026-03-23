鑽石舞台之夜… 康康突爆白褲黑影 蕭敬騰神回太搞笑

金曲歌王蕭敬騰載歌載舞，台下眾人嗨翻。（記者王聰賢／攝影）

蕭敬騰 （老蕭）自大陸趕回台灣，擔任結合公益的「鑽石舞台之夜」壓軸嘉賓，自彈自唱鄧麗君的「千言萬語」、江蕙的「無言花」，並在尾聲驚喜衝下舞台，跟觀眾自拍、擊掌，掀起一波高潮。

胡瓜談到老蕭4天沒睡，接著又要趕到西班牙工作，老蕭直呼沒那麼誇張，只是睡眠時間很少。康康自曝有次穿白色褲子搭配黑色內褲，燈光一打導致一片黑，「後來脫掉內褲，前面還是一片黑，旁邊還有破輪胎」，蕭敬騰一度露出疑惑神情，想通後笑說「挪威森林喔，還是沒有氣的輪胎」。會後康康也很意外，笑說老蕭只要好好唱歌就好，沒想到還能接哏。

而李千娜上月因失言遭抵制，幸而有胡瓜力挺，只是龐大壓力讓她消瘦許多，鎖骨、腿骨、胸骨都很明顯。她以輕快的「心花開」帶動所有觀眾，胡瓜談到太多藝人被價錢嚇到跑光，大讚李千娜「佛心價」，一旁歐弟爆料李千娜家中從事電子業，所以不缺錢，讓李千娜笑回：「其實是電子花車。」其實胡瓜被李千娜的暴瘦嚇到，在後台叮嚀「要養胖一點」。

另外，王彩樺再度被拿整形照片當哏，碰巧胡瓜的前女婿李進良就在台下，李進良直呼：「彩樺姐不是我做的喔，怕業績掉太多。」表示王彩樺早期打小針美容，不得不去修復，接著大開諧音哏玩笑「取小針（娶小禎），我是全台灣最有經驗的」，逗笑全場。其他像是李翊君、翁立友、曾心梅各自帶來精采演出，讓粉絲尖叫連連。