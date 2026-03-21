數百親友送別主播吳中純 「政壇大咖全到」場館不夠坐

黃國昌。(記者沈昱嘉／攝影)

前主播吳中純因淋巴癌病逝，家屬今天為她在台北市第二殯儀館懷愛館舉行安息聚會，追思會場以大螢幕投影出吳中純生前的照片取代實體遺照，現場包括黃國昌、等人都出席弔唁，賴清德、張善政 、宋楚瑜、柯文哲則是送上花籃，送別的親友超過三百人，最大的景明廳加了位置仍不夠坐，不少人只能站在場館走道。

吳中純的夫婿梅聖旻負責介紹愛妻的生平，他強忍悲痛情緒，一開口就哽咽，感嘆吳中純離開的這三周，他的心情只有「悲傷、難過、失落」。他今天準備了吳中純最愛的花，追思懇辭奠儀，希望用吳中純最愛的方式送別，不要太悲傷。但他說到傷心處還是忍不住哭出來：「我的岳母就是我的媽媽，我會全心全意照顧女兒，妳不用擔心。」

吳中純女兒則梅嬿翎以彈奏鋼琴送別媽媽，她受訪時透露這陣子有夢到媽媽3、4次。她本來打算幫媽媽做骨灰項鍊，但外婆反對，認為把思念放在心裡就好。吳媽媽則哽咽說：「希望中純無病無痛、開心地走。」

梅嬿翎今天致詞難過地說，媽媽總是為別人著想，自己生病卻這麼晚發現，連在病房都在為別人的事情忙著傳訊息。「真的很難想像世界上最愛我的人消失是什麼感覺，如果有來世，希望由我來照顧妳、讓我來生氣，這是我繼續生活在世上的動力」。

今天追思會結束後，吳中純的遺體將進行火化，並在陽明山舉行花葬。梅聖旻則預計在3月底或4月初帶著吳中純的照片環島，還有前往日本的秋田、岡山、倉敷及大阪，完成和愛妻生前的旅遊約定。

彭愛佳。(記者沈昱嘉／攝影)

蔡詩萍。(記者沈昱嘉／攝影)

梅聖旻和女兒難過追憶吳中純。(記者沈昱嘉／攝影)