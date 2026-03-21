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宿舍站崗接「前女友」黃國倫獲頒大學傑出校友笑揭往事

記者李姿瑩／綜合報導
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黃國倫(左)帶老婆寇乃馨(右)一起出席母校頒獎典禮。（圖／寇乃馨提供）
黃國倫(左)帶老婆寇乃馨(右)一起出席母校頒獎典禮。（圖／寇乃馨提供）

台灣音樂才子黃國倫獲頒國立陽明交通大學傑出校友，他1986年畢業於交通大學管理科學系，40年來堪稱該校在藝文領域最具代表性的校友之一；2021年陽明與交通大學正式合校的歷史時刻，黃國倫受邀創作合校紀念歌「超越」，以音樂承載兩校融合的關鍵任務，為新校史立下里程碑。他返校領獎，被問及求學時期最難忘的地方，他說：「光復校區的八舍，那是大一入學的宿舍，是大學生活的開始，充滿了歡笑荒唐與回憶，還有就是竹軒，因為常常要去站崗，接送當年的女友。」

國立陽明大學與交通大學2021年正式合併為「國立陽明交通大學」，結合了陽明的醫學背景與交大的理工專長，為臺灣高教領域的重要合併案。黃國倫去年先獲得了交大管理學院傑出校友，今年再獲陽明交大的傑出校友，競爭更激烈，出線更困難。

黃國倫上台致詞時首先感謝母校給他第二次機會，他說：「如果今天頒的是傑出在校學生，我大概完全沒有機會。因為當年我在校念書時還蠻混的，而且身為畢聯會主席，我竟然不可原諒地睡過了頭，錯過了畢業典禮。」糗的是，當時的女友帶著家長來見證他的榮耀時刻，卻發生他沒現身的慘案。

他繼續說：「還好，大學只有四年，校友卻是一輩子，所以我有了第二次機會，畢業40年後，能站在這裡領取傑出校友，對我而言，彌足珍貴。」黃國倫的太太寇乃馨是台大畢業，其實他當年的分數也能上台大，但他選了交大，是為了不讓父母失望去念理工；他記得開學第一天，發現一向缺少女生的交大，他們班上竟有20幾位女同學，「我就知道我選對了」。說到此，他突然想起寇乃馨還在台下，趕緊說：「交大跟乃馨，都是我的第一志願。」

黃國倫領獎時，寇乃馨全程蹲跪在台前幫忙拍短影片，令全場學長們看了都很羨慕感動，黃國倫開玩笑說：「我雖沒選讀台大，但我征服了台大，娶到了台大校花寇乃馨，何德何能還讓一位女明星跪在台前為我當拍攝手。」接著他求生欲很低的說：「乃馨，平身。」

黃國倫在交大的四年，開了個人畫展、開始創作寫歌、在民歌餐廳駐唱、並且參加台視大學城比賽拿到冠軍，還修了寶貴的戀愛學分；他感謝交大給予他愛與夢想的開始，是他信仰與音樂之路的起點。

5年前，黃國倫創作合校紀念歌「超越」時，以「仁者悲憫、智者卓識、勇者無懼」，巧妙將兩校長年累積的文化底蘊與價值觀，轉化成為朗朗上口的歌曲，並在合校一週年的校慶上演唱，獲得廣大迴響。他以深厚的創作底蘊回饋母校，將音樂化為凝聚校園精神的文化象徵，對學校發展與校譽帶來長遠影響，是此次獲得傑出校友的主因之一。

因此致詞最後，他特別用我超越的一段歌詞來自我勉勵自我：「仁者悲憫的心腸，智者卓絕的眼光，勇者不畏懼風霜，愛與承擔的肩膀。」黃國倫希望用一生，去實踐這幾句話。

黃國倫獲得校長頒獎。（圖／寇乃馨提供）
黃國倫獲得校長頒獎。（圖／寇乃馨提供）

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