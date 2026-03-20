楊丞琳又爆失言？ 自稱「粵語系」網路發酵掀熱議

楊丞琳近年不只一次失言引發爭議。（取材自微博）

歌手楊丞琳 近年因多次爭議發言在大陸及台灣引發討論，近日她在福建泉州站的演唱會上，特別選唱金曲歌后魏如萱的閩南語代表作「你啊你啊」回饋當地歌迷，未料在演唱前的一番話，引發台灣網友熱議。

據「噓！星聞」報導，楊丞琳在演唱魏如萱的閩南語代表作「你啊你啊」前，坦言這首歌對她來說難度不低，並解釋原因：「我選了一首其實我不太擅長的歌，因為它裡面有閩南語嘛，我本身是粵語系的，就是我是廣東人，所以我可能相較閩南語，我會更熟悉粵語，但是我還是很努力的練習。」自稱「粵語系」的這段話立刻在網路上發酵，不少台灣網友對她的說法感到不解。

網友事後也在Threads上熱烈討論，紛紛留言表達看法：「如果有台灣歌手要唱英文歌，應該不會特別說：『哦我本身是台灣人，所以英文不太擅長』」、「她要不要聽聽自己在講什麼」、「在台灣出生長大說自己粵語系？不假掰會怎樣嗎？」、「到底是熟悉還是不熟悉我無法理解」、「泉州演唱會當然要泉一下」、「重點她粵語講的也不怎麼樣…」。

事實上，楊丞琳過去曾因多次發言引發爭議，包括「吃不起海鮮」、「小阿妹」、「河南人愛騙人」等言論，讓她在兩岸網友心中留下深刻印象。2025年她前往香港 開唱前，接受香港「TVB娛樂新聞台」訪問時，曾表示「廣東話是我生命中的一部分」，原因是父母都是廣東人，從小教她說廣東話，「雖然我不是講得很好，不過我覺得我跟廣東話是好近的」。當時主持人誇讚她廣東話沒退步，她則笑說：「有啊！」並透露平常鮮少與媽媽說廣東話，都是透過廣東歌來練習。