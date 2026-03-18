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方志友、楊銘威鬧婚變 2人都盼好聚好散 傳只差簽字就離了

記者趙大智╱綜合報導
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方志友曾憑電影「本日公休」奪金馬女配角獎。（記者王聰賢／攝影）
方志友曾憑電影「本日公休」奪金馬女配角獎。（記者王聰賢／攝影）

35歲的台灣演員方志友和大2歲楊銘威當初奉女成婚，結婚11年，育有1對兒女。5年前方志友跟吳念軒傳緋聞，婚姻搖晃了一下仍維繫下來；不料如今爆出兩人長期個性不和，已找律師協議離婚，就差簽字。

據「鏡週刊」報導，方志友和楊銘威早就各過各的，社群上幾乎少有合照，方志友去年曾至「一打二」跟好姐妹去澳洲旅遊，但對外表面上仍維持家庭形象，會一起接送小孩，但其實已有離婚共識，目前雙方經紀人都以「家務事不便透露」回應。

方志友24歲就結婚生產，早婚早生的她坦言，當時真的沒有想太多，和楊銘威就是接受命運安排，「我也很慶幸我早一點生，現在小孩都很大了，他們大學的時候我也才40幾歲，可以當姐妹」。

話雖如此，但過早進入家庭，加上各自在事業上也都闖出一片天，夫妻之間的路愈來愈趨於平行線，還隱隱有點較勁心態。前年方志友輸給楊謹華，無緣拿金鐘女配角獎，楊銘威慶功宴上那句「『有生之年』就妳沒得獎」，當時現場嘻嘻哈哈；時隔1年，方志友還記得這事，認了「心裏有那麼 0.1秒Sad」，但當下經提醒馬上回擊：「我有金馬獎你沒有。」

另也傳出方志友對於楊銘威交友廣闊很在意，因此動了離婚念頭，也傳出楊銘威酒後鬆口離婚手續正進行中，兩人並不想上法院，希望好聚好散。

由於方志友曾說過楊銘威老愛把「離婚」2字掛嘴上，去年她宣傳TVBS「舊金山美容院」時被問此時，很直接答：「因為他就是 Trouble Husband。」楊銘威凡事往壞處想，相較下她較為樂觀，「他每次都先想到最壞的」，兩人鬧到最嚴重的時候，坦言想把楊銘威「從22樓踹下去」，當她說出這句話時，一旁的連晨翔都嚇一跳轉頭。

但方志友不忘緩頰，雖然楊銘威愛講幹話，但常會幽默帶過，以前吵架時會笑出來，後來懶得吵，笑就好。聽起來像是尋常的夫妻鬥嘴，但實際情況有多糟也許只有自己才知道。

方志友（右）和楊銘威當初奉女成婚。（圖／TVBS提供）
方志友（右）和楊銘威當初奉女成婚。（圖／TVBS提供）

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