揚名國際成台灣之光 凍齡玉女有喜了 吐困難內幕

阮丹青坦言每場背後都有滿滿壓力。（羅藝、阮丹青工作室提供）

阮丹青領軍的自然流動樂團，以「四季」作為人生隱喻，推出專輯「走進春天的果園 Four Seasons」，一舉奪得國際獎項。挾帶超強氣勢，他們將於28日在台中開唱，透過聲音與即興流動，打造一場洗滌心靈的四季之旅。

他們在美國「全球音樂獎（Global Music Awards, GMA）」脫穎而出，一舉拿下傑出成就銀獎，並同時摘下World Music（最佳世界音樂） 與Concept（最佳概念專輯） 兩大類別肯定，直接把「自然流動」唱進世界。

而在過年期間，阮丹青難得放慢腳步，回到南投老家陪爸媽走春賞花，「看著父母在花園裡露出幸福笑容，自己也感到格外踏實與開心，那一刻真的像走進春天」。這段生活片刻，正好呼應樂團「尋找春天」的創作核心，也成為音樂最真實的養分。

緊接著他們在高雄連演2場，阮丹青坦言每場背後都有滿滿壓力，「從行政、節目到票房，每一關都不簡單」。帶著這股療癒能量與國際榮耀，自然流動樂團28日要在台中打里摺演出，阮丹青表示：「音樂就像四季，每個音符都有它的季節。3月28日，一起來台中，走進這座春天的果園。」