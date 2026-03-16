我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

衛報解析：伊朗一手爛牌 為何能動搖美國、以色列主動權？

血癌住院7個月全面停工 沈玉琳正式宣布「康復出院」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沈玉琳秀出檢測報告。（取材自臉書）
沈玉琳秀出檢測報告。（取材自臉書）

台灣藝人沈玉琳因為突發性血癌，去年緊急住院七個月，他經歷五次療程，終於等到醫院完全過關的檢測報告，開心宣布「今天我正式出院了」。

先前沈玉琳重回演藝圈，外界對他的病情眾說紛紜，也有人質疑他為什麼不好好休養，急著出來賺錢？沈玉琳當時親自解答，「白血病分很多類型，幸運的是我是屬於可以不用做骨髓移植的低風險群，所以在已經驗不到致癌基因的狀況下，只要各類血球數值都達標，就跟一般健康者無異，也就沒有休不休養的問題。大家也知道我從事的是一份帶給大家歡樂自己也開心的工作，所以趕快工作才是我最好的休養方式」。

如今他秀出檢測報告，上面寫著「NPM1 mutant is not detected.」，「NPM1就是我的致病突變基因，這句話就是已經檢測不到NPM1致病突變基因，代表治療成功了」。

這代表他確實抗癌成功，可以重返工作崗位。沈玉琳特別致謝，「謝謝緊急將我送醫的楊聰才醫師，謝謝我在加護病房進行初步治療的三總黃子權醫師，謝謝我的主要治療醫師台大侯信安教授，以及一路細心相伴的護理團隊，當然，所有關心祝福我的貴人朋友我是永遠不會忘記的」。

沈玉琳日前重回演藝圈。（本報資料照片）
沈玉琳日前重回演藝圈。（本報資料照片）

世報陪您半世紀

台大

上一則

奧斯卡／李奧納多、艾瑪史東成「KPOP紛絲」 典禮現場搖手燈應援

延伸閱讀

乳癌細胞轉移腦部 前港姐吳文忻爆哭後化療搶命

乳癌細胞轉移腦部 前港姐吳文忻爆哭後化療搶命

乳癌切除雙乳可降低風險9成 因非百分百移除 仍可能復發

乳癌切除雙乳可降低風險9成 因非百分百移除 仍可能復發
前港姐乳癌四期擴散腦部 醫生曝噩耗爆哭 化療搶命剃光長髮

前港姐乳癌四期擴散腦部 醫生曝噩耗爆哭 化療搶命剃光長髮
28歲紐約女長期胃痛不在意 檢查竟確診惡性直腸癌

28歲紐約女長期胃痛不在意 檢查竟確診惡性直腸癌

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
張晨光40年前是超商咖啡的首位代言人。（取材自臉書）

40年前首位台灣超商咖啡代言人是他 如今已成中國「爺圈天花板」

2026-03-14 23:35
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

2026-03-12 10:41

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘