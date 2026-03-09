我的頻道

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

張宇赴靈堂追悼袁惟仁 嘆小胖躺床上好久 對他來說也是解脫

記者林士傑╱綜合報導
張宇跟已故的袁惟仁情同兄弟。（記者沈昱嘉／攝影）
張宇跟已故的袁惟仁情同兄弟。（記者沈昱嘉／攝影）

59歲的知名音樂人袁惟仁（小胖老師）8年前病倒，上月2日過世，家屬近日在國寶會館（台北）VIP室設置追思靈堂。跟他情同兄弟的資深音樂人張宇現身弔唁，陪著好兄弟約1小時離去，不捨表示「他躺在床上好一陣子，對他來講也是解脫」。

張宇希望故友安息，一路好走，談到一群好友合力成立的小胖信託基金會，自8年前資助小胖老師生活以及開刀費用，張宇低調表示自己只是小小的發起人，感謝演藝圈許多好友加入協助，也說每個人盡點微薄之力，這些幫助都是小事情。

而他跟小胖老師相識超過30年，也在小胖老師引薦下加入歌壇，不過他自認疏於照顧家庭，8年前宣布停工，一度因為白髮蒼蒼掀起熱議。在袁惟仁病倒之後，張宇跟眾多星友長期資助袁惟仁，守護袁惟仁度過生命最後時光。

對此，張宇謙稱：「我只是小小發起人，大部分都是演藝圈朋友。大家捐款都是小事，每個人盡一點小小的力量。」

據悉，張宇大學時代曾在民歌餐廳駐唱，並透過早他出道的凡人二重唱介紹而簽約出道，張宇和袁惟仁也曾同場擔任歌唱節目評審，是相識多年的好友。

袁惟仁喪葬費用均由音樂圈好友為他設立的「小胖信託基金會」支付，費用將全額匯給袁媽媽再由其支付，如有餘款將依照信託設立宗旨與契約，全數作為袁媽媽經濟扶助金。

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

前妻陸元琪稱被禁止到場 袁惟仁靈堂追思會兒女回應了

袁惟仁靈堂曝光 遺照抱吉他微笑 她首現身弔唁

