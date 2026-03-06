最暖心演唱會… 張清芳聚集12星友 為長者募款建長照機構

我的頻道

記者林士傑╱綜合報導
張清芳把掌聲化為愛的力量。（圖／上引娛樂提供）
張清芳把掌聲化為愛的力量。（圖／上引娛樂提供）

張清芳多次為護理人員高歌，如今把掌聲化為愛的力量，宣布4月26日重返台北小巨蛋，廣邀眾星齊心籌募埔里基督教醫院綜合長照園區興建基金，讓演出成為偏鄉長輩生活背後的強大力量。

接任公益大使的她，先前發願集結各界善款，並公開呼籲望能促成「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」美事。如今天后說到做到，親筆寫信：「今年4月26號，我想邀請愛音樂的你，和我一起用歌聲為長者的家園募款。衷心盼望您願意加入我的行列，讓需要幫助的長者，感受到您有愛的心，和您的歌聲一樣溫暖。」她表示募款目標為8億元（約2523萬美元），希望替中部長者建立完整醫療系統的長照機構。

談到醫院缺工與缺少病床等問題，張清芳語氣格外真切，「我媽媽91歲了，朋友都說我好幸福能與母親同住，但每次出國，我都擔心年邁的媽媽身體不適。」她心疼醫護人員面臨人力流失與資源不足的壓力，醫療品質也可能受到影響，暖心強調長照不是某一個人的責任，而是整個社會共同的課題。

張清芳表示這場演出，可以為未來留下依靠，因此邀請Ella陳嘉樺、李翊君、巫啟賢、梁文音、張艾嘉、許富凱、庾澄慶（哈林）、鳳小岳共演，精心規畫充滿驚喜的節目。另外她的好友方芳芳、林心如、林熙蕾、楊謹華也將現身，讓台北小巨蛋不只是星光熠熠，更是善意閃耀。

張清芳廣邀眾星，齊心籌募埔里基督教醫院綜合長照園區興建基金。（圖／上引娛樂提供）
張清芳廣邀眾星，齊心籌募埔里基督教醫院綜合長照園區興建基金。（圖／上引娛樂提供）

