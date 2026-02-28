「陽光女子合唱團」再破台片紀錄 安心亞笑稱講話更大聲

安心亞喊話阿KEN別做甜甜圈了，快去戲院看電影。（記者王聰賢／攝影）

電影「陽光女子合唱團」賣破6.7億台幣(約2134萬美元)，持續刷新台片冠軍票房紀錄，導演林孝謙、編劇呂安弦率演員群陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、鄭志偉、何曼希、羅晨恩，一同出席活動分享感受。

導演林孝謙表示，很開心這樣的故事能感動這麼多人，該片不僅在台灣上映，版權也陸續賣往國際，現已在新加坡 、馬來西亞上映，另外，澳洲 、紐西蘭 也會相繼上映；3月除了會在香港上映外，美國、加拿大也會陸續上映。

苗可麗在片中飾演面惡心善的「方科長」，她笑說電影暴紅後，整個過年去市場買菜都不用錢，「我連去吃個麵，老闆娘都還送我2瓶辣椒醬」。

安心亞一夕之間成為台灣影史票房冠軍女星，她開玩笑直說：「囂張有盡量壓下來，但就希望好好珍惜這段期間，我平常講話就很大聲，現在更大聲了。」至於大家關注好友阿Ken是否已看「陽光女子合唱團」，安心亞笑說：「Ken哥應該還沒去看啦，但電影可能還會上映一陣子，林暐恆，不要再做甜甜圈了，快去看電影。」

孫淑媚6月6日將在台北流行音樂中心開唱，近日即將售票，被問起是否有機會邀請「陽光女子合唱團」成員當特別嘉賓，她笑說神秘嘉賓先暴雷就不神祕了，「有可能最後是孝謙導演！大家就看是驚喜還是驚嚇」。

陳意涵現正在拍老公許富翔的電影「老子」，她笑說一直以來老公都把她當競爭對手，但在「陽光女子合唱團」票房破3億(約956萬美元)後就完全閉嘴：「破3億之後他就說這輩子都不會再跟我比，只說老婆妳是最棒的。」