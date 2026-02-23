邱偲琹隨身帶「歐巴」情書 一周不洗頭曝神器

邱偲琹在「那些你不知道的我」中飾演當紅偶像。(記者林士傑／攝影)

台灣女星邱偲琹演出最新影集「那些你不知道的我」，戲裡扮演慘遭黑粉威脅的當紅偶像，戲外為了自我保護，她在隨身包中也藏有祕密武器，在專訪時傾囊大公開，還意外洩漏「特別嗜好」。

邱偲琹曾以影集「模仿犯」中的叛逆少女「彤妹」入圍金鐘女配角獎，戲劇表現亮眼。近日她開箱私密包，分享宛如哆啦A夢的百寶袋，裡頭除了女生都會有的小型化妝包、保健食品、常用藥外，她吐實：「因為本人我不愛洗頭 ，又有一點油性，所以呢，頭髮的蜜粉是隨身一定要帶的，可以暫時不讓頭髮因出油而扁塌。」

她自曝平常若不出門，最長可達一星期沒洗頭，有次也是好幾天沒洗頭了，她出門拿外賣，竟在電梯裡碰到同棟住戶，對方一開口就是：「請問你是演那個『模仿犯』的彤妹嗎 ？」邱偲琹沒料到多日沒洗頭，又宅又邋遢的模樣被認出，只好尷尬乾笑：「對呀 ，你好厲害 ，我現在長這樣，還認得出來。」

隨身包內當然不能沒有「錢包」，除了信用卡、鈔票，邱偲琹特別放了和兩個親妹妹的合照，三朵花是最親的姊妹也是最強閨密，她坦言自步入星途後，家人在某些程度上也跟著承受壓力，放了姊妹合照，會有「感覺她們隨時陪伴在我身邊」的安全感。

另外，邱偲琹隨身包內還珍藏爸爸每年都會寫的平安紙條，邱偲琹形容是「符咒」，因為爸爸會根據她的生肖流年，年年更新對寶貝女兒的祝福，例如身體健康、平安喜樂等話語，充滿對前世情人的用心。去年邱偲琹與南韓 男友展開異地熱戀，隨身包內，也有「歐巴」充滿粉紅泡泡的甜蜜情話小卡，都被她珍藏在私密包中。