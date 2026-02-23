我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

邱偲琹隨身帶「歐巴」情書 一周不洗頭曝神器

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
邱偲琹在「那些你不知道的我」中飾演當紅偶像。(記者林士傑／攝影)
邱偲琹在「那些你不知道的我」中飾演當紅偶像。(記者林士傑／攝影)

台灣女星邱偲琹演出最新影集「那些你不知道的我」，戲裡扮演慘遭黑粉威脅的當紅偶像，戲外為了自我保護，她在隨身包中也藏有祕密武器，在專訪時傾囊大公開，還意外洩漏「特別嗜好」。

邱偲琹曾以影集「模仿犯」中的叛逆少女「彤妹」入圍金鐘女配角獎，戲劇表現亮眼。近日她開箱私密包，分享宛如哆啦A夢的百寶袋，裡頭除了女生都會有的小型化妝包、保健食品、常用藥外，她吐實：「因為本人我不愛洗頭 ，又有一點油性，所以呢，頭髮的蜜粉是隨身一定要帶的，可以暫時不讓頭髮因出油而扁塌。」

她自曝平常若不出門，最長可達一星期沒洗頭，有次也是好幾天沒洗頭了，她出門拿外賣，竟在電梯裡碰到同棟住戶，對方一開口就是：「請問你是演那個『模仿犯』的彤妹嗎 ？」邱偲琹沒料到多日沒洗頭，又宅又邋遢的模樣被認出，只好尷尬乾笑：「對呀 ，你好厲害 ，我現在長這樣，還認得出來。」

隨身包內當然不能沒有「錢包」，除了信用卡、鈔票，邱偲琹特別放了和兩個親妹妹的合照，三朵花是最親的姊妹也是最強閨密，她坦言自步入星途後，家人在某些程度上也跟著承受壓力，放了姊妹合照，會有「感覺她們隨時陪伴在我身邊」的安全感。

另外，邱偲琹隨身包內還珍藏爸爸每年都會寫的平安紙條，邱偲琹形容是「符咒」，因為爸爸會根據她的生肖流年，年年更新對寶貝女兒的祝福，例如身體健康、平安喜樂等話語，充滿對前世情人的用心。去年邱偲琹與南韓男友展開異地熱戀，隨身包內，也有「歐巴」充滿粉紅泡泡的甜蜜情話小卡，都被她珍藏在私密包中。

世報陪您半世紀

南韓

上一則

伊能靜牽老公街頭放閃 「大衣吊牌沒剪」被虧：要退貨嗎？

下一則

沒戲可拍才「回青島賣餃子」？譚凱這麼說…

延伸閱讀

「百萬人推理」霸榜 掀全民辦案熱潮…鄭伊健心情曝光

「百萬人推理」霸榜 掀全民辦案熱潮…鄭伊健心情曝光
布斯菲爾德多次捲性侵疑雲 全身而退無損星途

布斯菲爾德多次捲性侵疑雲 全身而退無損星途
田州民宅發現200多封情書 訴說一段二戰愛情故事

田州民宅發現200多封情書 訴說一段二戰愛情故事
甘迺迪與貝塞特傳奇愛戀 「愛情故事」影集惹家屬反彈

甘迺迪與貝塞特傳奇愛戀 「愛情故事」影集惹家屬反彈

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋