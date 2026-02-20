觀影說劇／「雙囍」搭老戲骨田啟文 劉冠廷笑到NG

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
劉冠廷自爆因為戲外當爸爸打開感性開關。(記者林士傑／攝影)
劉冠廷自爆因為戲外當爸爸打開感性開關。(記者林士傑／攝影)

劉冠廷在「雙囍」讓觀眾又愛又恨又心疼，他透露因為戲外當爸爸打開感性開關，更能感受角色、故事細節，而談及跟香港老戲骨田啟文對戲，更自揭當時被對方逗得笑場NG。

中央社報導，「雙囍」劇情描述劉冠廷飾演的新郎，面對勢不相見的離婚父母，被迫一天內辦2場婚禮，劇情看似荒謬卻有深沉內心戲，劉冠廷表示，當爸爸後更學會將工作與生活分別，發現工作時反而更能全力衝刺。

劉冠廷分享，以前容易把工作當成生活的全部，「但現在拍完戲回到家，我還是爸爸！這好像是一件好事，跟角色保持離的過程，隔天再去上班反而有種珍惜的心情，可以更專注投入。好像是一條橡皮筋，不用一直繃著。」

劉冠廷此次跟飾演岳父的港星田啟文有大量對手戲，劉冠廷自爆，某場戲是他要被田啟文臭罵一頓後氣得跳腳，「他真的演得很生氣，還跳起來大喊。我站在海景第一排笑出來，想說要NG了就趕快轉頭，但另一邊的蔡凡熙面對鏡頭不能閃，最後也笑出來，那場戲真的很生動，因為我忍不住一直笑，笑到導演說，大家休息一下好了。」

劉冠廷片中夾在岳父跟自家離婚父母之間，戲外的他是否有做好太太跟自己父母之間的潤滑劑，他自豪地說：「不敢說做得好不好，但要運用智慧啊！」

他舉例，像是遇到需要溝通的事情時，就算是太太希望轉達的事，他也會一肩扛起，告訴爸媽是自己希望的。

台灣今年2部賀歲國片「雙囍」跟「功夫」都能見到劉冠廷的身影，前者是男主角，後者則是大反派，觀眾只要進戲院都能看見他。問起會不會壓力大，他笑說：「壓力當然大啊！希望2部片票房都很好，可以帶動整個電影產業活絡起來。」

他接著開玩笑說：「其實也擔心票房不好，沒人找我演戲怎麼辦。」

