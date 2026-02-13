初戀生日變抓姦現場 丁噹親揭崩潰瞬間 小三和男友開房 她怒砸蛋糕

丁噹到高雄年貨大街辦採買。（圖／相信音樂提供）

丁噹唱許多療傷情歌，其實自己也有悲慘經驗，西洋情人節 即將到來，她回憶初戀男友生日，原本要好好幫對方慶生，結果意外抓包男友和小三開房間，相當心酸。

她透露經典歌曲「我愛他」MV撕心裂肺的劇情來自她真實故事：初戀男友生日，她工作結束後到飯店找他，準備一大群人一起開生日派對，到了飯店，櫃台人員告訴她男友另外還開一間房間，當時她以為是男友送給她的驚喜，沒想到一到房間門就聽到裡面有女生的聲音。

她一敲門瞬間房裡安靜無聲，丁噹大喊：「我知道你在裡面。」當房門一打開，她就看到裡面是對方在跟她在一起前追的女生和女生閨蜜在一起，後來丁噹把原本要送給男友的蛋糕狠砸在牆上，最後兩人也分手了。

撇開過往戀情，丁噹年後4月18日帶著「夜遊」夜未眠巡迴演唱會重返高雄巨蛋開唱，日前她到高雄特別到年貨大街辦年貨，本身就喜歡逛年貨大街的她認真採購，買了6大袋年貨回家過年，感受年味的同時也感受到民眾濃厚的人情味，店家一看到丁噹紛紛熱情合照、送禮，還大唱丁噹的經典情歌「我愛他」、「猜不透」，民眾的熱情讓她收獲滿滿。因此丁噹也特別選在情人節這天再度南下高雄，下午5點在高雄捷運美麗島站，擔任一日情歌站長，唱情歌給大家聽。