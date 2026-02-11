S媽、具俊曄傳爭產 小S怒批造謠者思想骯髒

我的頻道

記者林怡秀／綜合報導
具俊曄(右二)不久前才在大S追思會上全程陪著S媽(右一)。（本報資料照片）

台灣女星大S（徐熙媛）日前過世滿一周年，S媽（黃春梅）和具俊曄在金寶山互相扶持的畫面讓人印象深刻，但近日傳出S媽為了護住大S遺產，不惜找來律師準備要和女婿對簿公堂，S媽對此表示：「我痛恨打官司，勞民傷財」，小S（徐熙娣）更是火大開轟：「造謠的人，心思非常骯髒！」

大S出道以來，財政大權都交給S媽打理，一直到過世前，大S都是向S媽伸手拿零用錢，而身為一線明星，大S的收入自然相當可觀，年收入破億台幣是常事，但大S對理財沒有觀念，所以房貸和卡費都是S媽處理，去年大S驟逝，名下龐大遺產的第一順位照理由直系子女和配偶具俊曄繼承，外傳S媽要求具俊曄放棄繼承權，甚至找來李靚蕾的律師團隊打官司，但具俊曄也找律師維護自身利益，兩人表面上看來互動親暱，私下則暗潮洶湧。

S媽對傳言淡定表示「我痛恨打官司，勞民傷財」，小S則透過經紀人火大回應：「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姊夫具俊曄，給了我姊姊最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」

