柯震東拍「功夫」打好打滿 喊練習比拍戲還累

柯震東表示，在電影「功夫」中打好打滿。（記者沈昱嘉／攝影）

電影「功夫」日前舉辦首映會，出品人黃立成 與導演九把刀率領演員群戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等人一同出席。日前台劇 「豆腐 媽媽」爆出拍攝意外，導演九把刀坦言「安全」本來就是拍攝的共識，當時在片場還有書迷免費贊助「按摩」助肌肉回復，讓演員減少受傷。

黃立成(左)與九把刀一起為電影「功夫」宣傳。（記者沈昱嘉／攝影）

曾拍攝「乩身」受傷的柯震東表示，兩者是完全不同的情況，他舉「功夫」的拍攝為例：「我們每個環節都很注意安全，大家都會為了安全著想，合理比追求極限更重要，因為意外就要停拍好幾個月，沒有妥協和馬虎。」

柯震東此次在片中打好打滿，他直說每一場打戲都滿辛苦的，「因為肢體和出拳動作都不一樣，且每一場都很累，整個過程也讓我休假時只想待在家裡」。「功夫」此次請到南韓武術指導參與拍攝，柯震東提到：「他們腦袋中都有鏡位，知道我們的極限在哪裡，演員可以做到怎樣，安全性考量都是放在第一。」

王淨是片中唯一會功夫的女性角色，她笑說事前因為希望打戲看起來不要遜色太多，還特別私下自我訓練：「我記得武術指導問我筋Ｑ不Ｑ，要我去惡補瑜伽，所以片中的下腰動作就相對來講簡單很多。」

戴立忍也指出，「功夫」在所有環節都做得很到位，分工很細，「實際拍攝也比練習複雜，但對演員來講真正累的時候是在練習，我們還得跟武術嘗試很多動作，雖耗時耗工，但最後仍提前一天就結束拍攝」。