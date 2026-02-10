我的頻道

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

紐約生存手冊／雪後開車先清車上積雪 違者恐觸法

全體演員大反擊 「世紀血案」沒授權就開拍 聯合律師聲明阻止上映

記者陳穎／即時報導
電影「世紀血案」日前才舉辦殺青記者會，不料近日卻因劇組未取得當事人林義雄及其家屬同意便進行拍攝，讓該片在網路上遭到撻伐。(本報資料照片)
電影「世紀血案」爭議持續擴大。該片以台灣重大歷史懸案「林宅血案」為創作背景，卻未取得當事人林義雄及其家屬授權即開拍，引發社會強烈反彈。風波延燒多日後，參與演出的夏騰宏、楊小黎、李千娜、黃河、簡嫚書、寇世勳等演員接連遭網友撻伐，近日也陸續發表道歉聲明，強調自己是在誤信製作方保證「已取得合法授權」的前提下接演。

製片郭木盛日前坦承，因擔心遭到拒絕，並未事先拜訪林義雄本人說明拍片計畫，此番說法再度引爆輿論怒火。今（10）日，全體演員與工作人員正式發出「聯合律師聲明」，宣布將個別委任律師展開法律行動，要求製作方立即停止使用其肖像與演出影像，並明確表態將「阻止本片上映」。

聲明中指出，演員與工作人員在簽約前，曾多次確認電影是否已取得林義雄先生及家屬同意，製作方亦在合約中白紙黑字載明：「甲方（製作方）保證已取得拍攝本片之合法授權」，如今卻證實並非事實，認為製作單位蓄意隱瞞關鍵爭議內容，已構成嚴重欺瞞。

演員群在聲明中痛心表示，若事前知悉未獲當事人授權，絕不可能接受演出邀約，並認為製作方的行為已對林義雄家屬造成二度傷害。為避免傷害持續擴大，演員們以罕見的強硬立場強調，將不惜犧牲自身投入的心血，也要全面阻止電影後續製作、上映及任何形式的公開露出。

「世紀血案」演員和工作人員發聯合聲明。（取材自夏騰宏臉書）
親手撕掉花瓶標籤…王楚然扮妖妃 喜感演技被讚「救劇關鍵」

