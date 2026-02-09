陳美鳳、楊貴媚送暖 邀李炳輝等前輩藝人吃尾牙

我的頻道

記者陳慧貞╱綜合報導
石中玉(右起)、楊貴媚、 基金會董事崔長華歡喜吃尾牙。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
石中玉(右起)、楊貴媚、 基金會董事崔長華歡喜吃尾牙。（圖／桂田文化藝術基金會提供）

農曆新年將至，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚與愛心大使陳美鳳邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。

楊貴媚與陳美鳳代表桂田文化藝術基金會邀請演藝圈資深前輩，包括導演林福地、林松義、李炳輝、憶如、陳麗卿、石中玉等，以及一同協助關懷資深藝人的台灣優質生命協會秘書長紀寶如、紀麗如共同與會團聚，餐會現場氣氛如同大家庭聚會溫暖融洽，前輩們話家常、聊往事，在熟悉的情誼中感受年節的喜氣。

有「小崔苔菁」封號的資深秀場歌星石中玉，當年以性感路線和百變造型在秀場聞名，曾是70、80年代紅極一時的「妖姬歌后」，但她的人生大起大落，歷經秀場沒落、破產、家道中落，近期更確診罹患巴金森氏症，出席「桂田」尾牙，她染金髮、戴上誇張耳飾，造型顯眼，目前她靠著歌唱和公益活動重新站上舞台，積極治療疾病。

基金會按慣例準備新年紅包與年節禮盒關懷資深前輩們，象徵祝福吉祥，楊貴媚表示：「照顧資深藝人是一份長期的承諾，基金會所做的，不只是補助，更重要的是陪伴。」她笑說：「看到長輩們吃得開心、聊得盡興，臉上帶著笑容，董事們也都深受感動。」

