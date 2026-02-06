小女兒不愛刷牙 楊祐寧夫妻天天演戲「好氣又好笑」

Melinda（右）不諱言，曝露低潮情緒不是他們喜歡的風格。（圖／ELLE國際中文版雜誌提供）

楊祐寧和老婆阿梅（Melinda）婚後育有2女1子，近日夫妻登上雜誌封面，受訪時頻繁提及「刷牙課題」。「我們每天都要演一齣戲，小孩才能夠好好的刷牙」。

楊祐寧雙手一攤說：「她們面對刷牙這件事沒那麼容易，尤其我的小女兒正在學習，即便是小朋友專用的牙膏還是有些薄荷味，會覺得辣辣的不喜歡。心情好可以自己刷，我覺得很感謝，可是看著她們邊刷邊玩，心中莫名有把火會燒起來，因為根本不認真，但幫她刷的時候又哭到像我在欺負她。」

「我們會合演一齣戲，告訴她，現在你的牙齒裡面有蟲蟲，我們要趕快把那隻蟲蟲抓出來，刷完才會好乾淨好漂亮，跟公主一樣。」楊祐寧甚至演得傳神，「可是兩天後這齣戲對她來說已經沒有吸引力，又不要了。這世界上有比刷牙更難的事情，而且你們未來的人生會遇到很多…」他好氣又好笑地說。

Melinda莞爾一笑，接著表示：「她已經知道你的套路了。我們很常跟小朋友說，人生不是迪士尼 公主的故事，沒有什麼Happy Ever After，而是每天都會有新的挑戰，學著接受它吧。」

楊祐寧提及，前陣子家中處於劇烈變動期，從父親去世、三寶出生到元鍋4.0開張，每位成員每天忙得焦頭爛額，醫院、月子中心、工地三點一線，更遑論心裡承受五味雜陳的情緒。「這些發生的過程，不管傷心、難過或值得喜悅的事情，全家人是一起面對的。即便是我們最小的女兒，她那個時候才2歲，我覺得她都能夠理解，跟著我們去感受整個家庭當下的狀態，我也會感受到這個家的向心力，彼此願意待在對方身邊給予支持和空間。」

特殊時期，他們用陪伴療癒彼此，因為了解枕邊人的個性，不擅於傾洩內心話，所以知道該用什麼方式照顧心情。那份陪伴，不全然是安慰的話語，更像是一種無聲的關照；例如楊祐寧忙完一整天回到家，Melinda默默地準備宵夜給他，時而提供消化情緒的安靜空間，時而主動開啟話題，分享今天的所見所聞，促進溝通契機。

「我的工作角色是站在前面帶領的人，比較不能跟內部夥伴分享自己的難處，如果我轉頭跟大家說前方的路很困難，不確定終點在哪裡，那他們也會跟著我一起亂掉，很多時候需要獨自吸收。但其實我可能也是膽怯的，這種狀態下，我會覺得他很可靠，是可以接住我壓力的那一個人。」Melinda感性道出對先生的感謝，只見楊祐寧在一旁擠眉弄眼，Melinda打趣問道：「怎麼樣，要哭了喔？」

拍照當天楊祐寧面向Melinda，隨著棚內隨機播放的音樂擺動，作為一個大E人(外向)，他絲毫不在意眾人匯集的目光，恣意牽起Melinda的手，一前一後的動作像是踏著華爾滋的步伐。確認照片的空檔，Melinda站在原位望向電腦螢幕，靜靜端詳拍攝的成果，反觀楊祐寧，目光幾乎落在Melinda上，上一秒幫她按摩手臂，下一秒又突然輕捏她的臉頰肉。時而拌嘴，時而相視對笑，他們沒有大張旗鼓的情感表露，可是溫柔的眼神盡是藏不住的關愛。

不論是社群媒體 上小倆口的不經意放閃，還是頻道影片記錄著樸實無華的日常生活，楊祐寧與Melinda的相處模式，不僅令許多網友欣羨，外界也稱之為模範夫妻。「我覺得很有趣，但也有點言重了。我們會呈現出來的當然是好的那面，可是兩個人也會有低谷，有一些摩擦爭執，或者家庭所會面臨到的各種問題。」

「每個人好像都會對愛情或婚姻有粉紅泡泡，嚮往看到完美的形象，不過我覺得我們首先要接受很多事情是不完美的。其實我們兩個都知道婚姻是困難的，每天會有面對不完的挑戰，所以沒有想要刻意營造完美。」

Melinda不諱言，曝露低潮情緒不是他們喜歡的風格，當然也經歷過無數磨合才確立一致的核心價值，「有時候粉絲追尋一個人，是想要從你身上學習到一些東西，本來也希望透過社交媒體讓大家看到婚姻雖然不容易，但它還是有正向的那一面，不代表我們私底下沒有任何難關。」