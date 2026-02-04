導演李崗上菜 私房料理找回人味：鴨皮破就不賣

我的頻道

記者陳慧貞╱綜合報導
李崗耐心執著誕生「李家宴」，鴨皮破了就不賣。（圖／李家宴提供）
李崗耐心執著誕生「李家宴」，鴨皮破了就不賣。（圖／李家宴提供）

台灣導演李崗的製作舞台從片場換到廚房，推出全新作品「李家宴」，端出私房料理「老北京醬鴨」與「筍絲蹄膀」做成冷凍料理包。談起料理的魅力，李崗笑憶曾有一次吃了一道加了大蔥、孜然、辣椒的爆炒羊肉再配上大口的烈酒後，彷彿自己穿書進入了武俠小說，與大俠喬峰一起大口吃肉、把酒高歌。

事實上，李崗30多歲時就曾動念開餐廳，還為此學過三個月料理，後來雖然沒有成真，但多年來始終沒離開廚房。這次選擇以料理包形式推出名菜，他坦言過程一點都不浪漫，光試口味就花了一年多，「試吃到快吐。」像老北京醬鴨工序繁複，先醃一天再炸又要滷，一天產量有限，皮破一點就不能賣；筍乾、蹄膀與紹興酒的比例更是反覆調整。但也正因如此，他笑說，現在只是把過去監製電影、舞台劇的耐心與執著，轉而用在醬鴨與蹄膀上。

過去用影像、戲劇說故事的李崗，近年卻愈來愈常思考一件事：為什麼日子變得越來越「沒有人味」。他直言，現在是AI與大數據的時代，人很容易被簡化成一個個數據，「吃飯、看電影都先看幾顆星。」科技越進步，人與人之間的距離卻越疏遠，即使一家人圍坐同桌，也各自滑著手機，真正的交流反而消失了。這也是他決定在年節推出「李家宴」的起點，想把「人味、故事與滋味」重新端回餐桌。

李崗說，人一生有一半時間都在睡覺，清醒時佔最多時間的，其實就是「吃飯」。電影裡最常出現的場景，也是餐桌，「因為那裡裝著人生的滋味。」他笑說，一個星期不看電影沒問題，一個星期不吃飯就會出問題，那為什麼不讓吃飯這件事變得更有想像力一點？也正是這樣的想法，讓他希望透過「李家宴」，把自己人生走過的故事、情感與記憶，放進年夜飯裡，成為一家人可以共享的時刻。

李崗製作魂從片場搬進廚房，最愛料理想像力。（圖／李家宴提供）
李崗製作魂從片場搬進廚房，最愛料理想像力。（圖／李家宴提供）

台劇 AI

