我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

王心凌、吳克群被爆深夜同車返香閨 經紀公司回應

娛樂新聞組╱綜合報導
王心凌與吳克群再傳緋聞。（取材自微博）
王心凌與吳克群再傳緋聞。（取材自微博）

王心凌與吳克群去年9月曾被爆兩人於上海、台北同進同出，甚至在飛機上互動親密，形同情侶。事後王心凌出席活動受訪時，僅以「有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶」回應，未正面認愛，外界解讀為發出「好人卡」。

據「噓！星聞」報導，事隔4個多月，兩人的緋聞關係再度引發關注。「鏡週刊」再度直擊王心凌與吳克群共乘同一輛計程車，前往日本料理餐廳與友人聚餐。一行人聚餐到深夜才結束。離開時，吳克群在友人陪同下先上了多元計程車，沒想到王心凌隨後也搭上同一輛車一起離去。更引人注目的是，計程車最終一路開回王心凌的香閨豪宅。

王心凌下車後率先快步返家，吳克群不但未離開，反而緊跟其後進入女方住處，直到凌晨皆未再現身。兩人步伐輕快，並無酒醉跡象，若僅以「好友護送」解釋，仍顯得頗為牽強。

據悉，吳克群目前定居北京，王心凌則多在台灣活動，但只要女方赴中國工作，男方常被目擊同行，加上中國網友不時曝光兩人私下出遊的目擊情報，舊情復燃傳聞再度甚囂塵上。對此，王心凌所屬的天晴娛樂僅低調回應：「謝謝關心，我們沒有回應。」

王心凌與吳克群再傳緋聞。（取材自微博）
王心凌與吳克群再傳緋聞。（取材自微博）

王心凌 日本

上一則

戲說從頭／辛芷蕾「眼技」太強 13秒切換4種情緒

下一則

戲說從頭╱玉木宏最想陪孩子入睡 「爸氣」一句話融化全場

延伸閱讀

被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群說話了

被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群說話了
採用Nvidia自駕技術 無人賓士計程車要來了？

採用Nvidia自駕技術 無人賓士計程車要來了？
學霸醉男做1事被計程車司機丟包 躺高速車道遭4車輾斃

學霸醉男做1事被計程車司機丟包 躺高速車道遭4車輾斃
受封「甜心教母」 王心凌尬笑

受封「甜心教母」 王心凌尬笑

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗