王心凌、吳克群被爆深夜同車返香閨 經紀公司回應

王心凌與吳克群再傳緋聞。（取材自微博）

王心凌 與吳克群去年9月曾被爆兩人於上海、台北同進同出，甚至在飛機上互動親密，形同情侶。事後王心凌出席活動受訪時，僅以「有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶」回應，未正面認愛，外界解讀為發出「好人卡」。

據「噓！星聞」報導，事隔4個多月，兩人的緋聞關係再度引發關注。「鏡週刊」再度直擊王心凌與吳克群共乘同一輛計程車，前往日本 料理餐廳與友人聚餐。一行人聚餐到深夜才結束。離開時，吳克群在友人陪同下先上了多元計程車，沒想到王心凌隨後也搭上同一輛車一起離去。更引人注目的是，計程車最終一路開回王心凌的香閨豪宅。

王心凌下車後率先快步返家，吳克群不但未離開，反而緊跟其後進入女方住處，直到凌晨皆未再現身。兩人步伐輕快，並無酒醉跡象，若僅以「好友護送」解釋，仍顯得頗為牽強。