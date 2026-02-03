具俊曄「邊哭邊寫大S名字」 姜元來曝私下極心疼舉止 和他相擁痛哭

具俊曄在衛生紙上寫滿了大S的名字，姜元來幫他把這張紙保留了下來。（取材自IG）

大S徐熙媛 逝世本月2日滿一周年，老公具俊曄 和妹妹小S當天帶領親友在金寶山揭開她的紀念雕像，不少演藝圈人士都到場，具俊曄多年的隊友兼兄弟、酷龍成員姜元來也坐著輪椅現身。而姜元來3日深夜連發3篇文，記錄下具俊曄這陣子懷念亡妻的一舉一動，看了相當令人鼻酸。

姜元來透露，具俊曄在大S過世後，有次工作空檔的休息室中，具俊曄一直在播放一首韓文歌，一邊聽一邊哭，手裡不斷在紙上寫塗塗寫寫，等具俊曄離開位子後，姜元來走過去看才發現，那張是一張衛生紙，上頭寫滿了「徐熙媛」。

他怕這張紙會被當成垃圾丟掉，於是替具俊曄收了起來。如今他po出那張衛生紙，上頭寫了39個「徐熙媛」、「熙媛啊」，並用韓國歌手金娜英的歌曲「比起春天更愛你」來描述具俊曄的心情：「我們再次相遇的那天，我會先奔向你，雖然無法完全表達我的心意，但我會更加更加深愛你。」