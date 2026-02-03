我的頻道

軟體股爆拋售潮 拖累美科技股重摔 資金轉向能源和傳統權值股

美軍擊落伊朗無人機 白宮：美伊會談按原定計畫進行

具俊曄「邊哭邊寫大S名字」 姜元來曝私下極心疼舉止 和他相擁痛哭

記者梅衍儂／台北即時報導
具俊曄在衛生紙上寫滿了大S的名字，姜元來幫他把這張紙保留了下來。（取材自IG）
具俊曄在衛生紙上寫滿了大S的名字，姜元來幫他把這張紙保留了下來。（取材自IG）

大S徐熙媛逝世本月2日滿一周年，老公具俊曄和妹妹小S當天帶領親友在金寶山揭開她的紀念雕像，不少演藝圈人士都到場，具俊曄多年的隊友兼兄弟、酷龍成員姜元來也坐著輪椅現身。而姜元來3日深夜連發3篇文，記錄下具俊曄這陣子懷念亡妻的一舉一動，看了相當令人鼻酸。

姜元來透露，具俊曄在大S過世後，有次工作空檔的休息室中，具俊曄一直在播放一首韓文歌，一邊聽一邊哭，手裡不斷在紙上寫塗塗寫寫，等具俊曄離開位子後，姜元來走過去看才發現，那張是一張衛生紙，上頭寫滿了「徐熙媛」。

他怕這張紙會被當成垃圾丟掉，於是替具俊曄收了起來。如今他po出那張衛生紙，上頭寫了39個「徐熙媛」、「熙媛啊」，並用韓國歌手金娜英的歌曲「比起春天更愛你」來描述具俊曄的心情：「我們再次相遇的那天，我會先奔向你，雖然無法完全表達我的心意，但我會更加更加深愛你。」

姜元來也提到，其實2日當天他事前完全沒有跟具俊曄聯絡，而是跟朋友洪錄基一起，沒有任何規劃就先到台北，他們輾轉和之下見到了具俊曄，姜元來形容具俊曄狀態：「他瘦到連27年前大S送給他的那件外套都穿得下」，姜元來去年夏天曾和具俊曄見面，不過洪錄基是相隔非常久才見到他，「他們一見面就緊緊相擁，淚如雨下，我們好一陣子連近況都說不出口，只是愣愣地站著，3個人一句話也沒說，只是不停地拭淚。」

姜元來坐輪椅前來。（記者沈昱嘉／攝影）
姜元來（左）和好友來探望具俊曄（右），3人一句話都說不出來，只是不停拭淚。（取材...
具俊曄 徐熙媛 大S

陸元琪謝袁惟仁 抱歉「上節目講我們最不愉快的事情」

