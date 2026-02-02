新年轉變心態… 蔡淑臻盼活得舒服 金雲嘗試演舞台劇

蔡淑臻身穿Max Mara經典駝色大衣時尚優雅。（圖／伊林娛樂提供）

迎接農曆新年到，伊林娛樂演藝與時尚演員蔡淑臻、金雲、劉樸及模特兒呂亞璇、吳文中、王靖惟齊聚進棚，拍攝新年賀卡。去年以電影「左撇子女孩」入圍金馬獎女配角，蔡淑臻分享新年新希望，盼能每天都有愉悅的心情，金雲去年許願成真，入圍金鐘最具潛力新人獎，雖與獎項擦身而過，但入圍就是肯定，他也期許今年能更提升自我。

蔡淑臻去年也忙於戲劇「村裡來了個暴走女外科2」的拍攝，回顧過去一年，她覺得成績表現普普，但確實已盡力，「我覺得心態的調適差異很大，我以前對自己的各種表現會很在意，雖然跟自己說盡力就好，可是真的去面對不是我預期的結果，會覺得蠻挫折，但今年好像有明顯的進步，有在調適自己。」她說，去年遇到一些格局很大值得學習的對象，包括待人處事，「看著他們，自己有吸收成長，心態比較開放，是很大的收穫。」

她說，要每天保持愉快的心情很難，「但其實只是一個小小的調適，好像就會造成蠻大的差異，我自己也一直在拿捏啊，每一天怎麼面對。」她說，很多不快樂的因素是來自「比較」，「我已經很不比較了，似乎要做到很難，但真的做到了，就會很舒服，前提是要問心無愧，對這個比較，才有辦法不走心。」她最近常常跟自己說「這樣已經很好了」，當對對方有期待，期待落空時，很容易就會失望，心情會很不好，「我就想說，對方已經很努力了，這樣很好了。」馬年的到來，她說，需盡可能讓自已以活得舒服舒適的態度面對工作。